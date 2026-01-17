Haberler

SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Yıpranma payı, ağır ve riskli işlerde çalışanların prim gününe 60-90-180 gün ekleyip emeklilik yaşını da düşürürken 2026 düzenlemesiyle sağlık çalışanları başta olmak üzere çimento, alüminyum, dökümhane ve cam sanayi gibi yeni iş kollarını da kapsayacak şekilde genişledi.

  • Yıpranma payı uygulaması, ağır ve riskli mesleklerde çalışanların prim günlerini yılda 60, 90 veya 180 gün artırıyor ve emeklilik yaşını 5 yıla kadar erkene çekebiliyor.
  • 2026 yılında yapılan düzenlemeyle yıpranma payı kapsamı genişledi ve çimento fabrikası çalışanları, alüminyum fabrikaları, dökümhane işçileri ve cam sanayi çalışanları listeye eklendi.
  • Yıpranma payı kapsamındaki meslekler arasında gazeteciler, maden ve yeraltı işçileri, güvenlik güçleri, ağır sanayi çalışanları ve itfaiyeciler bulunuyor.

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için prim gün sayısı ve yaş şartı belirleyici olurken, ağır ve riskli mesleklerde çalışanlar "yıpranma payı" sayesinde daha erken emekli olabiliyor. Fiili Hizmet Süresi Zammı olarak bilinen bu uygulama, çalışanların prim gününe ilave gün ekliyor ve biriken sürelerle emeklilik yaşından da indirim sağlıyor; 2026'ya kadar sınırlı kalan kapsam, yeni düzenlemelerle genişledi.

YIPRANMA PAYI NEDİR, NE SAĞLAR?

Yıpranma payı, ağır işlerde çalışanların her yıl için ilave prim günü kazanması anlamına geliyor. Normal şartlarda bir çalışan yılda 360 gün prim öderken, yıpranma payı olan mesleklerde bu süre risk grubuna göre yılda 60, 90 veya 180 gün artıyor. Örneğin yılda 90 gün yıpranma payı olan bir işte 12 ay çalıştığınızda SGK priminizi 360 gün yerine 450 gün olarak işliyor.

YAŞ ŞARTINDAN DA DÜŞÜYOR

Uygulama yalnızca prim gününü artırmakla kalmıyor, kazanılan ilave süre emeklilik yaş haddinden de düşüyor. Biriken süreler, emeklilik yaşını 5 yıla kadar (bazı çok ağır işlerde 8 yıla kadar) erkene çekebiliyor.

LİSTE GENİŞLEDİ

2026 yılında yapılan düzenlemeyle yıpranma payı kapsamı genişledi ve yeni riskli iş kolları ile sağlık sektöründeki bazı alanlar daha güçlü şekilde listeye girdi.

LİSTEDEKİ MESLEKLER

    • Gazeteciler: Sarı basın kartı sahibi muhabirler ve basın çalışanları.
    • Maden ve Yeraltı İşçileri: En yüksek paya sahiptirler. (Yılda 180 gün, yani 6 ay).
    • Güvenlik Güçleri: Asker, Polis, MİT mensupları, Cezaevi infaz koruma memurları (Gardiyanlar).
    • Ağır Sanayi: Demir-çelik fabrikası çalışanları, cıva üretimi, asit üretimi gibi zehirli maddeyle çalışanlar.
    • İtfaiyeciler: Yangın söndürme ekipleri.

    YENİ EKLENEN MESLEKLER

    Çimento fabrikası çalışanları, alüminyum fabrikaları, dökümhane işçileri ve cam sanayi çalışanları da 2026 itibarıyla listeye dahil edildi.

    Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
    Yorumlar (12)

    Haber Yorumlarısahin memisbey:

    Sağlık çalışanları, hasta bakıcı, hemşire neden yok listede. Sağlık ,hastane çalışanlarınıda bu listeye almanız gerekir.

    Haber Yorumlarıserhat kahraman:

    aynen balyoz ile maden çıkarıyonuz sizede verilmesi lazım

    Haber YorumlarıRobin van Persie:

    Haklı ellerine bir iğne batmasıyla hayatları kayıyor adamların

    Haber YorumlarıErkan Murat TÜRKAN:

    Sağlık çalışanlarında var zaten erken emeklilik. 360 yerine 420 gün oluyor onların yıllık primi. 2,5 yıla kadar erken emekli olabiliyorlar diye biliyorum.

    Haber YorumlarıErkan Benk:

    Şahin şu an en rahat meslek grubu sağlıkçılar. Birde utanmadan yıpranma payı istiyorsunuz! Bir fabrikaya git veya oto sanayiye git de millet ne şartlarda çalışıyor gör. Nankör olmayın.

    Haber YorumlarıAlfakurt:

    Çok acil Havalimanıda eklenmesi lazım çünkü havacılık sektöründe çalışan yer hizmetleri personeli 30 yaşından sonra ölüyor

    Haber YorumlarıHeisenberg:

    bu mesleği yapanlar zaten 65 i anca görür

