SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaşlılık aylığına başvuru yapacak vatandaşların sağlaması gereken şartlara dair açıklama yaptı. Prim gün sayısının tamamlanması gerektiği bildirilen açıklamada sigorta giriş tarihi olarak 2008 Ekim ayının esas alındığı bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yaşlılık aylığına ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre;

2008 yılı Ekim ayı öncesinde sigortalı olan,

15 Ocak 2025 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunan ve

yaşlılık aylığı statüsü 4/1-(a) kapsamındaki sigortalıların

çalışma gücü kaybı yüzde 40-49, sigortalılık süresi 18 yıl ve prim gün sayısı 4100 gün olanlara yine

çalışma gücü kaybı yüzde 50-59 arasında, sigortalılık süresi 16 yıl, prim gün sayısı 3700 olanlara yaşlılık aylığı bağlanıyor.

4/1-(A) NEDİR?

Kanunun 4/1-a bendi kapsamındaki sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar hastalık hali olarak nitelendirilmektedir.

EN DÜŞÜK YAŞLILIK AYLIĞI DA NETLEŞTİ

Yaşlılık aylığı ödenen prim gün sayısı ve primlerin yüksekliğine göre değişkenlik gösterebiliyor. Formülasyon kapsamında yaşlılık aylıkları ortaya çıkıyor. En düşük yaşlılık aylığı 14 bin 469 lira olarak belirlenmişti. SGK Yaşlılık aylığı başvuruları, illerde Valiliklere, ilçelerde ise Kaymakamlıklara dilekçe ile yapılabilir.