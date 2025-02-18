4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı

Dünyanın nefesini tuttuğu görüşmeden ilk sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenski görüşmesi başladı

Oyun dışı kalan lider, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koştu
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu
Özel, ismini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

İsmini vermeden İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti

SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamuoyunda merak edilen yaşlılık aylığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan açıklama geldi. Şartların tek tek sıralandığı açıklamada 2008 yılı ekim ayının esas alınacağı bildirildi. En düşük yaşlılık aylığı tutarı ise 14 bin 469 lira olarak belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaşlılık aylığına başvuru yapacak vatandaşların sağlaması gereken şartlara dair açıklama yaptı. Prim gün sayısının tamamlanması gerektiği bildirilen açıklamada sigorta giriş tarihi olarak 2008 Ekim ayının esas alındığı bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan milyonlarca kişiyi ilgilendiren yaşlılık aylığına ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre;

  • 2008 yılı Ekim ayı öncesinde sigortalı olan,
  • 15 Ocak 2025 (dahil) tarihinden sonra talepte bulunan ve
  • yaşlılık aylığı statüsü 4/1-(a) kapsamındaki sigortalıların
  • çalışma gücü kaybı yüzde 40-49, sigortalılık süresi 18 yıl ve prim gün sayısı 4100 gün olanlara yine
  • çalışma gücü kaybı yüzde 50-59 arasında, sigortalılık süresi 16 yıl, prim gün sayısı 3700 olanlara yaşlılık aylığı bağlanıyor.

SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

4/1-(A) NEDİR?

Kanunun 4/1-a bendi kapsamındaki sigortalının iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar hastalık hali olarak nitelendirilmektedir.

EN DÜŞÜK YAŞLILIK AYLIĞI DA NETLEŞTİ

Yaşlılık aylığı ödenen prim gün sayısı ve primlerin yüksekliğine göre değişkenlik gösterebiliyor. Formülasyon kapsamında yaşlılık aylıkları ortaya çıkıyor. En düşük yaşlılık aylığı 14 bin 469 lira olarak belirlenmişti. SGK Yaşlılık aylığı başvuruları, illerde Valiliklere, ilçelerde ise Kaymakamlıklara dilekçe ile yapılabilir.

SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt
img

Çılgın Bediş'in Oktay'ına zina davası
img

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti

TFF'nin tarihi teklifini reddetti
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi
Esad'ın Müftüsü ortaya çıktı, halk öfkeden deliye döndü

'Varillerin müftüsü' ortaya çıktı, halk öfkeden deliye döndü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.