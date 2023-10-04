Seydişehir'deki Kırsal Mahallelere Doğal Gaz Müjdesi

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçedeki tüm kırsal mahallelere doğal gaz verileceği müjdesini verdi. Başkan Tutal, geçtiğimiz yıl doğal gazın Gevrekli, Kesecik ve Akçalar mahallelerine ulaştığını belirterek, bu sene diğer kırsal mahallelere doğal gaz ulaştırmak için çalışmalara başlandığını söyledi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ilçedeki tüm kırsal mahallelere doğal gaz verileceği müjdesini verdi.

Başkan Tutal, belediye binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl ilçedeki Gevrekli, Kesecik ve Akçalar mahallelerinin doğal gazla buluşmasının ardından bu sene de diğer kırsal mahallelere doğal gaz ulaştırmak için çalışmalara başlandığını söyledi.

Başkan Tutal, ilçede doğal gaz verilmeyen hiçbir mahalle kalmayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Daha önce Kesecik, Gevrekli ve Akçalar mahallelerimizi doğalgaza kavuşturmuştuk. İlçemizde doğalgaz dağıtım lisansına sahip olan Selçuk Gaz ile birlikte yapacak olduğumuz çalışmalarla tüm mahallelerimize doğalgazı ulaştırmak için gayret ediyoruz. Cengiz Enerji Proje Müdürümüz Mustafa Öztürk ile birlikte yapmış olduğumuz istişareler ve işbirliği içerisinde Selçuk Gaz firmamızın doğalgaz dağıtım lisansı yetki sınırları dahilinde kalan Taraşçı, Ortakaraören, Bostandere, Ketenli Çavuş, başta olmak üzere, Aşağıkaraören, Başkaraören, Bükçe, Boyalı, Çat, Çatmakaya, Dikilitaş, Gökçehüyük, Gökhüyük, Gölyüzü, Irmaklı, İncesu, Karabulak, Karacaören, Kavak, Kızılca, Kozlu, Kumluca, Kuran, Madenli, Mesudiye, Muradiye, Oğlakçı, Saraycık, Susuz, Taşağıl, Tepecik, Tol, Ufacık, Yaylacık ve Yenice mahallerimizi 2024 yılı doğalgaz yatırım programına aldık."