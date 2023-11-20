Seydişehir Belediyesi, Fırtınada Zarar Gören Çiftçiye Destek Verecek

Konya'nın Seydişehir ilçesinde önceki gün yaşanan fırtınada seraları zarar gören çiftçiye belediye destek verecek.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, fırtınada seraları zarar gören çiftçileri ziyaret etti.

Üreticinin her zaman yanında olduklarını belirten Tutal, "Fırtınanın başlangıcından sona ermesine kadar tüm ekiplerimiz sahada teyakkuz halinde çalıştı. İlçemizin birçok noktasında meydana gelen ağaç sökülmesi, çatı uçması, direk devrilmesi, seraların hasar alması gibi birçok olaya anında müdahale ettik. Yaşanan olaylar neticesinde serası hasar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fırtına dolayısıyla malları hasar gören vatandaşlarımızı destekleyeceğiz. Belediye imkanlarımız ölçüsünde insanlarımızın en iyi şekilde, en güzel şekilde hayatlarını idame ettirmelerini sağlayacağız. Burada can kaybının olmaması sevindirici. Maddi hasarı birlikte gidereceğiz." diye konuştu.