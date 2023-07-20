Seyahat Sağlık Sigortası Vize Reddi Durumunda Ücret İadesi Yapıyor

Enuygunsigorta.com Genel Müdürü Çiğdem Özdoğan, bazı seyahat sağlık sigortası çeşitlerinin vize başvurusunun reddedildiği durumlarda, başvuru ücretini geri ödediğini bildirdi. Özdoğan, vize reddi durumunda ödediğiniz parayı geri alma isteğinizi sigorta şirketinizle görüşüp standart seyahat sağlık sigortanıza bu güvenceyi ekletebilirsiniz.

Enuygunsigorta.com Genel Müdürü Çiğdem Özdoğan, bazı seyahat sağlık sigortası çeşitlerinin vize başvurusunun reddedildiği durumlarda, başvuru ücretini geri ödediğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, vize başvurularının reddedildiği yönündeki haberler, seyahat severleri bu konuda yapacakları harcamaları geri alıp alamayacakları konusunda araştırmaya yöneltti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygunsigorta.com Genel Müdürü Özdoğan, bazı seyahat sağlık sigortası çeşitlerinin ret durumlarında vize başvuru ücretini geri ödediğini belirtti.

Vize işlemleri için aracı kurumlar tarafından genelde 80-300 avro ücret alındığını aktaran Özdoğan, "Vize reddi durumunda ödediğiniz parayı geri alma isteğinizi sigorta şirketinizle görüşüp standart seyahat sağlık sigortanıza bu güvenceyi ekletebilirsiniz. Böylelikle sigortanız başvurunuzun reddedilmesi durumunda uygun koşullarda size paranızı geri öder." bilgisini verdi.

Seyahat severlerin, vize reddine dair gündeme rağmen vize başvurusunda bulunmaya devam ettiğini aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

"Her ne kadar vize retleri nedeniyle seyahat severlerin ağırlıklı olarak vizesiz ülkelere gitmesi beklense de rakamlar bunu göstermiyor. Enuygun.com'un verilerine göre, vizesiz ülkelere gidiş oranı geçen yılın ilk 5 ayında tüm yurt dışı uçuşlarının yüzde 58'i iken bu yıl bu oran yüzde 38. Vizesiz ülkelere seyahat oranının azalması, 2023 yılında vize istenen ülkelere gidiş trendinde artış olduğu anlamına geliyor. Vize isteyen ülkelerin yüksek talep görmeye devam ettiği bu koşullarda standart seyahat sağlık sigortasına vize reddi için teminat ekletmek büyük önem arz ediyor."