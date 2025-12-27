Setrms, yeni mağazasını Pendik'te açtı

Türkiye'nin moda markalarından Setrms, organize perakende mağazacılıktaki 22. yılında büyüme stratejisinin önemli bir adımı olarak yeni mağazasını Pendik'te hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setrms'in Pendik mağazası, dört katlı mimarisi ve 750 metrekare satış alanıyla, modern mağazacılık anlayışını yansıtırken, açılışa özel olarak 22 müşteriye Dubai tatili armağan ediliyor.

Pendik mağazasında da hazır giyim, dış giyim, abiye, davet grubu, eşarp, şal, çanta, aksesuar ve parfüm olmak üzere markanın tüm koleksiyonları geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçileriyle buluşuyor.

Ferah mimarisi ve müşteri deneyimini merkeze alan düzeniyle 5 katlı mağaza, ziyaretçilerine akıcı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Büyüme yolculuğunu sürdüren Setrms, hem İstanbul'da hem de çevre il ve ilçelerdeki erişilebilirliğini artıran Pendik mağazasıyla kadınların günlük hayatına eşlik eden zarafet anlayışını yeni bir standarda taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setrms Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Çelikten, 39. mağazalarını İstanbul Pendik'te açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Çelikten, Pendik'in, dinamik yapısı ve güçlü perakende potansiyeliyle kendileri için stratejik bir konum olduğunu vurgulayarak, "Güçlü koleksiyonlarımız ve hizmet kalite anlayışımızla misafirlerimizi ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor, müşteri memnuniyetini bir adım daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. 22. yılımıza özel 22 dost müşterimize Dubai tatili hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.