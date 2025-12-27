Haberler

Setrms, yeni mağazasını Pendik'te açtı

Setrms, yeni mağazasını Pendik'te açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin moda markalarından Setrms, 22. yılına özel olarak Pendik'te yeni bir mağaza açtı. 750 metrekarelik alanıyla yeni mağaza, kadınların günlük hayatına zarafet katmayı hedefliyor. Açılışa özel olarak 22 müşteriye Dubai tatili hediye ediliyor.

Türkiye'nin moda markalarından Setrms, organize perakende mağazacılıktaki 22. yılında büyüme stratejisinin önemli bir adımı olarak yeni mağazasını Pendik'te hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setrms'in Pendik mağazası, dört katlı mimarisi ve 750 metrekare satış alanıyla, modern mağazacılık anlayışını yansıtırken, açılışa özel olarak 22 müşteriye Dubai tatili armağan ediliyor.

Pendik mağazasında da hazır giyim, dış giyim, abiye, davet grubu, eşarp, şal, çanta, aksesuar ve parfüm olmak üzere markanın tüm koleksiyonları geniş ürün yelpazesiyle ziyaretçileriyle buluşuyor.

Ferah mimarisi ve müşteri deneyimini merkeze alan düzeniyle 5 katlı mağaza, ziyaretçilerine akıcı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Büyüme yolculuğunu sürdüren Setrms, hem İstanbul'da hem de çevre il ve ilçelerdeki erişilebilirliğini artıran Pendik mağazasıyla kadınların günlük hayatına eşlik eden zarafet anlayışını yeni bir standarda taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setrms Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Çelikten, 39. mağazalarını İstanbul Pendik'te açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Çelikten, Pendik'in, dinamik yapısı ve güçlü perakende potansiyeliyle kendileri için stratejik bir konum olduğunu vurgulayarak, "Güçlü koleksiyonlarımız ve hizmet kalite anlayışımızla misafirlerimizi ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor, müşteri memnuniyetini bir adım daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. 22. yılımıza özel 22 dost müşterimize Dubai tatili hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Erdoğan: Kimse engelleyemez
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber