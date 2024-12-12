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Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti

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ABD'de yeniden başkanlığa seçilen Donald Trump'ın zaferinden bu yana Elon Musk'ın serveti hızla arttı. Musk, 400 milyar dolarlık net servete ulaşan ilk insan olarak da tarihe geçti.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın zaferinden bu yana serveti artarak katlanan Elon Musk, dünyanın en zengin kişisi için son kilometre taşı olan 400 milyar dolarlık net servete ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın net servetini yaklaşık 50 milyar dolar artıran özel mülkiyetindeki SpaceX'in içeriden hisse satışı oldu.

TESLA HİSSELERİ TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNDE

Tesla Inc. hisseleri de çarşamba günü tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak Musk'ın servetini 447 milyar dolara yükseltti.

SERVETİ BİR GÜNDE 62.8 MİLYAR DOLAR ARTTI

Musk'ın bir günlük 62,8 milyar dolarlık servet artışı, rekor seviyede ve endekse göre dünyanın en zengin 500 kişisinin toplam servetinin ilk kez 10 trilyon doların üzerine çıkmasına neden oldu. Dünya Bankası tarafından derlenen verilere göre, grubun net değeri geçen yıl Almanya, Japonya ve Avustralya'nın toplam gayri safi yurtiçi hasılalarına benzer büyüklüğe sahip.

SERVETİNE SERVET KATTI

Musk, 2024'ün başından bu yana net değerine yaklaşık 218 milyar dolar ekledi. Musk'ın servetinin büyük kısmını oluşturan Tesla hisseleri bu yıl yüzde 71 değer kazandı ve çarşamba günü 424,77 dolardan kapandı.

Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumları10 Kaplan:

Dünyadaki ve cebinizdeki bütün parayı bu adama verin. Bitsin

Yorum Beğen4
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Elon Musk' a geçmişte Dünyanın en zenginini olamazsın demediler. Adam olamazsın dediler.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
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