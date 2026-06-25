SERKA'dan bölge ekonomisine 45 Milyon TL'lik Yeşil Dönüşüm desteği

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 2026 yılı proje teklif çağrısı kapsamında mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ile üretici birliklerine yönelik toplam 45 milyon TL bütçeli "Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı"nı başlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında hayata geçirilen programla, TRA2 Bölgesi'nde yer alan Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta çevre dostu üretim anlayışının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Program kapsamında tarım, imalat sanayii ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin doğal kaynakların korunmasını esas alan yeşil dönüşüm uygulamalarına yönelmesi teşvik edilecek. Bunun yanı sıra kadınlar, gençler ve diğer kırılgan grupların ekonomik hayata katılımını artıracak sürdürülebilir iş ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi de programın öncelikleri arasında yer alıyor.

"Mikro işletmelerden kooperatiflere kadar geniş destek"

Toplam 45 milyon TL bütçeye sahip program kapsamında mikro ve küçük işletmelerin yanı sıra kooperatifler ile üretici birliklerine de mali destek sağlanacak. Desteklenecek projeler için asgari hibe tutarı 650 bin TL, azami hibe tutarı ise 2 milyon 250 bin TL olarak belirlendi.

Ajans tarafından sağlanacak destek oranı mikro ve küçük işletmeler için yüzde 50 ile yüzde 75 arasında değişirken, kooperatifler ve üretici birlikleri için bu oran yüzde 75 ile yüzde 90 arasında olacak. Böylece bölgedeki üretim kapasitesinin artırılması, çevreye duyarlı teknolojilerin yaygınlaştırılması ve rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanıyor.

"Bölge genelinde bilgilendirme toplantıları yapılacak"

SERKA, programdan en üst düzeyde yararlanılmasını sağlamak amacıyla Temmuz ayı sonuna kadar Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenleyecek. Toplantılarda hibe programının kapsamı, başvuru koşulları ve proje hazırlama süreçleri hakkında katılımcılara teknik bilgiler aktarılacak.

"Başvurular 28 Ağustos'ta sona erecek"

Başvuruların elektronik ortamda Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacağı programda son başvuru tarihi 28 Ağustos 2026 saat 23.59 olarak açıklandı. Başvurunun e-imza ile tamamlanması ya da üretilen taahhütnamenin ıslak imza ile imzalanarak Ajansa teslim edilmesi için son tarih ise 4 Eylül 2026 saat 17.00 olarak belirlendi.

Programın amaçları, öncelikleri, başvuru şartları ile bilgilendirme ve eğitim toplantılarının takvimine ilişkin detaylı bilgilerin SERKA'nın internet sitesi üzerinden paylaşılacağı bildirildi.

Bölgesel kalkınmayı çevresel sürdürülebilirlik ilkeleriyle birleştirmeyi hedefleyen programın, TRA2 Bölgesi'nde yeşil ekonomiye geçiş sürecine önemli katkı sunması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı