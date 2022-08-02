Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO'yu geçebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık alım fiyatını gelir destekleriyle 54 lira olarak açıklaması üreticiler tarafından olumlu karşılandı.

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, serbest piyasanın geçen yıl 27 TL'den başlayıp 48 TL'den kapattığına dikkat çekerek, yine serbest piyasada fiyatların yükselebileceğini öngördüklerini söyledi.

Açıklanan fındık fiyatı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Şahin, "Bugünkü şartlarda gelir destekleriyle beraber 54 TL iyi bir fiyat açıklandı. TMO'da gelir destekleri hariç 50 randımana göre Giresun kalite için 53,levant kalite 52 TL arı randıman farkı olarak alım yapacağını açıkladı. Dolayısıyla 50 randıman fındığı olan 52, 53 TL'den fındığını satarken, randımanı fazla olan üreticiler ise daha yüksek fiyatlardan satabilecektir ve bu fiyatlar da 55, 56 TL'ye hatta daha yüksek fiyatlara çıkabilir" dedi.

SERBEST PİYASAYI ÜRETİCİ BELİRLEYECEK

Serbest piyasayı da oluşabilecek fiyatları da değerlendiren Şahin, "Serbest piyasada geçen her zaman TMO'nun altında fiyat oluşmaktadır. Ancak arz ve talebe göre değişmektedir. Geçen sezon 27 TL'den başlayan serbest piyasa 48 TL'den kapatmıştır. Bu sezon da 45 TL'nin üzerinde bir fiyattan başlayacağını düşünüyoruz. Bu fiyatın altına düşmez ancak, arz ve talebe göre yükselebilir ve hatta geçen sezon olduğu gibi TMO'nun alım fiyatının üzerine çıkabilir. Serbest piyasada fiyatların yükselmesi için üreticilerin kesinlikle emanete fındık vermemesi ve ihtiyacı kadar pazara indirmesi gerekir. Aksi halde serbest piyasada fındık fiyatı emanete fındık verilirse düşebilir. Bunun için serbest piyasayı belirleyecek olan üreticidir" dedi.

(Ahmet Bilge - İHA)