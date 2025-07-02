Şenpiliç Yılında 50 Bin Ton Piliç Eti İhracatıyla Türkiye'nin Önde Gelen İhracatçısı Oldu

Şenpiliç Yılında 50 Bin Ton Piliç Eti İhracatıyla Türkiye'nin Önde Gelen İhracatçısı Oldu
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Irak ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Şenpiliç, yılda yaklaşık 50 bin ton piliç eti ihracatıyla Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında 47. sırada yer aldı. Şirket, uluslararası kalite standartlarına uygun ürünler sunarak ihracat ağını genişletmeyi hedefliyor.

Başta Irak olmak üzere Körfez ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Libya, Suriye ve Hong Kong gibi pazarlara ihracat yapan Şenpiliç, yılda yaklaşık 50 bin ton piliç eti ihracatıyla TİM 1000 listesinde yer alarak Türkiye'nin önde gelen ihracatçılarından biri oldu.

'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' içinde 47'nci sırada, gıda üreticileri sıralamasında ilk üçte yer alan Şenpiliç, sürdürülebilir tedarik modeliyle yurt dışı pazarlarda da önemli bir varlık gösteriyor. TİM 1000 listesinde kendi ürün kategorisinde ilk 3'te bulunan şirket; Irak, Gürcistan, Körfez ülkeleri, Türki Cumhuriyetler, Libya, Tacikistan, Azerbaycan ve Hong Kong'un da aralarında bulunduğu 30'dan fazla ülkeye düzenli ihracat gerçekleştiriyor.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den yapılan beyaz et ihracatında Irak, Gürcistan, Suriye ve Moritanya gibi ülkelerde yüksek pazar payına sahip olan şirket; bu pazarlarda yıllık yaklaşık 50 bin tonluk ihracat hacmiyle uzun süredir varlığını sürdürüyor. Şirketin ihracat operasyonları; Helal, ISO 22000 ve HACCP gibi uluslararası kalite ve gıda güvenliği standartları doğrultusunda yürütülüyor. Ürünler, hedef ülke koşullarına ve tüketici beklentilerine uygun şekilde hazırlanıyor. İşlenmiş ürün kategorisinde Avrupa pazarına yönelik resmi başvuru süreci devam ediyor.

"İç pazardaki çeşitliliğimiz ve yaygınlığımızı dış pazarlarda da sağlayacağız"

İhracat pazarlarındaki Türk tavuğu talebinin Türk üreticisine duyulan güveni yansıttığını vurgulayan Şenpiliç Satış Genel Müdür Yardımcısı Faik Üçer, "İç pazardaki ürün kalitemizi ihracat pazarlarına da genişleterek güvenli ve kaliteli ürün sunuyoruz. Farklı coğrafyalarda çeşitlilik arz eden pazarlara ihracat yapmamız, yalnızca operasyonel gücümüzü değil; aynı zamanda pazara uygun ürün stratejimizi de destekliyor. Önümüzdeki dönemde ihracat ağımızı daha da genişletmek ve ürünlerimizin kalitesi ile farklılaşan üstünlüğünü daha fazla ülkeye taşımak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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