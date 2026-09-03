Haberler

Selendi fıstığında hasat dönemi başladı: 'Yeşil Altın' ilçe ekonomisine katkı sağlayacak

Selendi fıstığında hasat dönemi başladı: 'Yeşil Altın' ilçe ekonomisine katkı sağlayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Selendi ilçesinde devlet destekleriyle üretimi yaygınlaşan ve 'Yeşil Altın' olarak adlandırılan Selendi fıstığında hasat başladı. Kınık Mahallesi'nde başlayan hasada katılan Kaymakam Mücahit Enes Yıldız, üreticilere bereketli bir sezon diledi. Coğrafi işaret başvurusu yapılan fıstığın ilçe ekonomisine önemli katkı sağlaması ve marka değerinin artması bekleniyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinde son yıllarda devlet destekleriyle yaygınlaştırılan ve "Yeşil Altın" olarak adlandırılan Selendi fıstığında hasat dönemi başladı. Coğrafi işaret başvurusu yapılan Selendi fıstığının ilçe ekonomisine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinde üreticilerin önemli gelir kaynaklarından biri haline gelen Selendi fıstığında hasat heyecanı yaşanıyor. İlçenin farklı bölgelerinde devlet destekleriyle yapılan aşı çalışmalarının ardından üretim alanı giderek genişleyen Selendi fıstığında ilk hasat Kınık Mahallesi'nde başladı.

Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız da Kınık Mahallesi'nde başlayan fıstık hasadına katılarak üreticiler ve tarım işçileriyle bir araya geldi. Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Yıldız, işçilerle sohbet ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Selendi fıstığının ilçe tarımı açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kaymakam Yıldız, üreticilere ve tarım işçilerine bereketli ve hayırlı bir hasat dönemi diledi.

Kınık Mahallesi'nde başlayan hasatla birlikte üreticiler, yıl boyunca büyük emek vererek yetiştirdikleri fıstıkları toplamaya başladı. Son yıllarda yapılan çalışmalarla üretim alanı genişleyen Selendi fıstığının, hem üreticilerin gelirine hem de ilçe ekonomisine daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

Coğrafi işaret için başvuru yapıldı

Öte yandan Selendi'nin önemli tarımsal değerlerinden biri haline gelen fıstığın coğrafi işaretle tescillenmesi için başvuru yapıldığı öğrenildi. Selendi fıstığının tescillenmesiyle birlikte ürünün marka değerinin artırılması ve daha geniş pazarlara ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var

ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var
Herkes nedenini merak etmişti! Joao Neves'in aracından bakın ne çıktı

Bu aracın içinden neler çıktığını tahmin edemezsiniz!
Trump'ın portresi ABD'yi ikiye böldü: Madeni 1 Dolar bastırdı, üstüne kendi yüzünü yaptırdı

Trump'ın portresi ABD'yi karıştırdı: Yaptığı şeye inanamayacaksınız
Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar

Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosikletle gelip ateş açtılar! Kerkük'te kanlı saldırı