Selçuklu Belediyesi Konya'nın öne çıkan değerlerini tanıttı

Konya'nın Selçuklu Belediyesince, kentin ve ilçenin kültürel, sosyal ve tarihi güzelliklerinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla tanıtım gezisi gerçekleştirildi.

Tanıtım gezisine Selçuklu Belediyesi yetkilileri ve basın mensupları katıldı.

İki gün süren gezide Selçuklu Belediyesinin önemli destinasyonları ziyaret edildi. Konya'nın Şivlilik geleneği hakkında bilgi alan konuklar, Tropikal Kelebek Bahçesi'ni, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı'nı, tarihi Sille Mahallesi'ndeki Aya Elenia Müzesi'ni, yapımı devam eden Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni, inşaatı tamamlanan Selçuklu Güzel Sanatlar Lisesi'ni ve Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Konuklar, Şivlilik geleneği kapsamında düzenlenen etkinlikleri izleme fırsatı buldu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şehri ziyaret eden basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İlçenin kültürel faaliyetlerine dikkati çeken Pekyatırmacı, şunları söyledi:

"Şivlilik, üç ayların gelişini müjdeleyen kişiye recep ayının ilk perşembe günü verilen hediyedir. Her yıl recep ayının ilk perşembe günü Şivlilik Bayramı kutlanır. İki aşamalı olarak gerçekleşen Şivlilik geleneğinde, Regaib Kandili'nden bir önceki akşam fener alayları düzenlenir. Ellerinde fenerlerle sokakları dolaşan çocukların coşkusuyla şehir baştan başa bayram neşesiyle dolar. Ertesi gün sabahın erken saatlerinde çocuklar Şivlilik manileri eşliğinde kapı kapı dolaşarak şekerleme, çikolata, kuruyemiş gibi çeşitli hediyeler alır. Şehir dışında yaşayan hemşehrilerimiz bu geleneği çocukları da yaşasın diye Şivlilik'te Konya'ya getirirler. Geçen yıl Şivlilik Bayramı'nda Selçuklu Kongre Merkezimizde 5 gün içinde 500 bin kişiyi ağırladık."

Sille, TGA tarafından yurt dışında tanıtılacak 3 lokasyondan biri

Pekyatırmacı, Sille Mahallesi'nin Konya'nın en önemli bölgelerinden biri olduğuna işaret etti.

Sille'nin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımı için çalışmalar yapacaklarını belirten Pekyatırmacı, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansınca (TGA) Türkiye'de 3 lokasyon yurt dışında tanıtılması için belirlendi. Onlardan biri de Sille oldu. Burada fiziki çalışmalar devam ediyor, bittiğinde biz de reklam çalışmalarına başlayacağız. Sille ciddi turist potansiyeli olan bir yer. Yıllık 1 milyon misafiri burada ağırlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Pekyatırmacı, Konya'nın da turistik potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu, her dönem medeniyetlere ev sahipliği yaptığını, yer altında her döneme ait tarihi kalıntıların bulunduğunu dile getirerek, bunun ortaya çıkarılması gerektiğini bildirdi.

Atıkların dönüştürülmesi için çalışmalar yapılıyor

Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni hayata geçirmek için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Pekyatırmacı, "18 farklı spor branşında olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi amaçlayan çok kapsamlı bir tesis olan ve bir günde toplam 3 bin 360 sporcunun, aynı anda ise 680 sporcunun faydalanabileceği sporcu seçme ve yetiştirme merkezimiz, Türkiye'nin ilk yeşil sertifikalı sporcu yetiştirme merkezi olacak. Önümüzdeki bahar sezonunda bu merkezimizi gençlerimizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Pekyatırmacı, çocuklara ve gençlere yönelik spor merkezleri açtıklarını ve açmaya devam edeceklerine dikkati çekerek, bu çalışmalarla çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdıklarını, her zaman doğru imkanları gençlere vermek istediklerini, çalışmalar yaparken gelir elde etme düşüncelerinin olmadığını anlattı.

Sıfır atık konusunda da çalışmalar yaptıklarını belirtin Pekyatırmacı, "Yeni yapılacak sitelerdeki atıkların dönüştürülmesi için çalışmamız var. Atık suları her yerde dönüştürmemiz gerekiyor çünkü suyumuz azalıyor. Bu konuyla ilgili okullarda eğitim veriyoruz, Sanat Akademimizde bu alanda tiyatro gösterileri yapıp çocukları bilinçlendiriyoruz. Yeşil atölyeler oluşturduk, çocuklara geri dönüşüm eğitimleri veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pekyatırmacı, yapımı tamamlanan Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesinin ise tiyatro, resim, müzik alanlarında 500 öğrenci kapasitesiyle eğitim vereceğini dile getirdi.

SOBE'nin Selçuklu Belediyesi tarafından 2016'da Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirildiğini, otizmli çocukların rehabilitasyonları, mesleki gelişimleri ve diğer tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için faaliyetler yürüttüğünü aktaran Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"SOBE, 21 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulu olup, Türkiye'nin otizm alanında en kapsamlı ve en büyük merkezine sahip. Vakıf, erken tanı dönemi olan 1,5-2 yaşından yetişkinlik dönemine kadar farklı yaş gruplarındaki otizmli bireylere hizmet veriyor. Nitelikli eğitimler ve hayata geçirilen projeler sayesinde bugüne kadar 42 öğrencinin otizm tanısı kalkmış, 11 otizmli bireyin istihdam edilmesi sağlanmıştır."