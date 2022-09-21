Sektörlere yol haritaları GSO-MEM'de konuşuldu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde, KobiEfor Dergisi tarafından düzenlenen "Sektörden Sektöre Çözümler ve Fırsatlar" toplantısında sektörel gelişmeler, hedef pazarlara yönelik yol haritaları, yeni fırsatlar ve riskler değerlendirildi.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) düzenlenen toplantıya Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Cıncıkcı, Muhammed Paksoy, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Aydoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Sürdürülebilirlik Sözcüsü Özge Renklidağ, Salesforce Müşteri Lideri Can Kayalıoğlu, firma temsilcileri ve sanayiciler katıldı.

"Bu organizasyon sanayicilere ve tüm katılımcılara azami derecede fayda sağlayacaktır"

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok, Gaziantep sanayisini ve firmaları geliştirmeye, yapılan üretime değer katmaya yönelik organizasyonları çok önemsediğini belirterek, GSO ve KobiEfor iş birliğinde düzenlenen Sektörden Sektöre Çözümler ve Fırsatlar toplantısının da bu amaca hizmet ettiğini söyledi. Bu organizasyonun sanayicilere ve tüm katılımcılara azami derecede fayda sağlayacağına inandığını kaydeden Altınok, programı organize eden Gaziantep Sanayi Odası'na ve KobiEfor Dergisi'ne teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

"Gaziantep zorluklara rağmen bölgesinin lideri ve öncü şehri konumunda"

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, üretim, ihracat ve istihdamı ile ülke ekonominin bel kemiği şehirleri arasında yer alan Gaziantep'in bölgesinin lideri ve öncü şehri konumunda olduğunu söyledi.

Dünyada yaşanan ekonomik zorluklar karşısında ülkemizin odaklandığı üretim, ihracat ve istihdam konusunda da Gaziantep'in geçmişten gelen sanayi ve ticaret kültürü ile rol model olmaya devam ettiğini kaydeden Ünverdi, "Kentimizin ve ülkemizin geleceği için üretimlerimizde katma değeri ve ihracat kilogram değerlerimizi artırmak zorundayız. Bizi hedeflerimize ulaştıracak yol yenilikçi üretimden geçiyor. Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından güneş, rüzgar ve su kaynakları olarak çok zengin bir ülkeyiz. Enerji krizinin zirveye ulaştığı böylesi bir dönemde bu alanları da çok daha verimli ve etkin kullanmalıyız. İş birlileri için KobiEfor Dergisi'ne ve toplantımıza katılan tüm değerli konuklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Kalkınmanın ve gelişmenin ancak üretimle mümkün olduğu bilinci ile yatırımlarımıza devam edeceğiz"

100 yıl önce özgürlük meşalesini yakarak Kurtuluş Savaşı'na öncülük eden Gaziantep'in aynı ruhla Anadolu'nun sanayileşmesinde de öncü rol oynadığını ve Türkiye'nin gururu haline geldiğini ifade eden GAOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Cıncıkcı da, "Kalkınmanın ve gelişmenin ancak üretimle mümkün olduğu bilinci ile yatırımlarımıza devam edeceğiz. Biz Türkiye'nin en büyük OSB'sine sahibiz. Artık günümüzde fiziki büyüklük yerine farklı ölçüt ve değerlere bakılmaktadır. Geçmişte firmalarımız büyüklüklerini üretim yapılan alan, istihdam edilen kişi sayısı ve çeşitli rakamlarla açıklardı, fakat günümüzde artık sahip oldukları marka, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ve sürdürülebilirlikleri ile anlatıyorlar" şeklinde konuştu.

"Yeni adımları atmada öncü olan Gaziantep yeşil mutabakat risklerini fırsata çevirebilir"

Toplantıdaki konuşmasında Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı ve yeni sürecin taşıdığı fırsatlar ile riskleri değerlendiren UNDP Sürdürülebilirlik Sözcüsü Özge Renklidağ ise, "AB Yeşil Mutabakatının Türkiye'nin büyüme stratejisini destekleyeceğine inanıyorum. Yeşil Mutabakat, Türkiye'nin menfaatine olan ve ülkemizi bir adım daha ileriye taşıyacak olan bir konudur. Bunu dikkate alarak çalışmalarımızı yeşil dönüşümü dikkate alarak yapmak zorundayız. Yeşil Mutabakatın beraberinde getirdiği birtakım riskler ve fırsatlar da bulunuyor. KOBİ'ler açısından değerlendirdiğimizde özellikle karbon vergisi bizleri korkutan bir konu olarak görülse de beraberinde birçok fırsatı da getiriyor. Yeni adımları atmada öncü olan Gaziantep, hızlı bir dönüşüm süreci ile Yeşil Mutabakat risklerini fırsata çevirebilir" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda GAİB Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Aydoğan, "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik Yol Haritası ve Eylem Planları", GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, "Güneş Enerji Santralleri (GES) Yatırımları ve Gelişmeleri", Muhammed Paksoy "Yeşil Dönüşüm Destek Programı", İpekyolu Kalkınma Ajansı Uzmanı Pınar Duman Koç da "İKA Destekleri" konulu sunum gerçekleştirdiler. - GAZİANTEP