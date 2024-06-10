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Şekerbank Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Aşık atandı

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Türkiye ve ABD'de 25 yılı aşkın bankacılık tecrübesi bulunan Mustafa Aşık, Şekerbank'ta bireysel segment, özel bankacılık ve dijital bankacılık alanlarından sorumlu olacak.

Şekerbank Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mustafa Aşık atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD'de farklı bankalarda 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan Aşık, Şekerbank'ta bireysel segment, özel bankacılık ve dijital bankacılık alanlarından sorumlu olacak.

Bankacılık kariyerine 1998'de Citibank New York'ta finansal analist olarak başlayan Aşık, 2002'de katıldığı JP Morgan Chase Bank'ta 2003'te New York Şube Müdürü olarak atandı. 2006'da HSBC Bank bünyesine katılan Aşık, HSBC New York'ta şube müdürü ve ardından bölge müdürlüğü faaliyetlerinden sorumlu yönetici olarak çalıştı.

2012 itibarıyla kariyerine HSBC Türkiye'de devam eden Aşık, özel bankacılık alanındaki birçok projenin kuruluş aşamasında önemli görevler üstlenerek Bireysel Bankacılık Birikim Yönetimi, Satış ve Sermaye Piyasaları Aracılık Hizmetleri Kıdemli Yöneticiliği ve Özel Bankacılık Grup Başkanı görevlerinde bulundu.

Aşık, 2020'den bu yana ING Türkiye'de bireysel ve özel bankacılık bölümlerinden sorumlu direktör olarak çalıştı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat bölümünde tamamlayan Aşık'ın Rochester Institute of Technology'de finans alanında Executive MBA derecesi bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aşık, Şekerbank'ın Türkiye geneline yayılmış köklü şube ağı ve Anadolu bankacılığındaki gücünün büyük bir potansiyeli ortaya koyduğunu belirtti.

Aşık, "Transformasyon programı kapsamında son beş yıldır dijital kanallara yapılan önemli yatırımların bu köklü miras ile birleşmesiyle Şekerbank'ın global çapta örnek bir başarı hikayesine dönüşme yolculuğunda bu önemli görevi üstlenmekten büyük gurur ve heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Mustafa Aşık Şekerbank Türkiye Banka Ekonomi Güncel Haberler

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