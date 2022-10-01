Şeker pancarının tarladan sofraya yolculuğu başladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan şeker pancarının tarladan sofraya uzanan yolculuğu başladı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından biri olan şeker pancarının tarladan sofraya uzanan yolculuğu başladı.

Elbistan'da yaklaşık 30 bin dekar arazide şeker pancarı ekimi gerçekleştirildi. Nisan ayında toprakla buluşturulan tohumlar, her anı zahmetle geçen yaklaşık 6 aylık emeğin akabinde yeterli büyüklüğe ulaşarak sökülmeye başlandı. Tarlalardan makineler yardımıyla sökülen pancarlar, traktörler ve kamyonlara doldurularak fabrikaya teslim ediliyor. Fabrika kantarlarına getirilen şeker pancarları, işlenmek üzere silolarda depolanıyor.

Çiftçilerin pancar sökümüne başlamasıyla birlikte şeker fabrikasında yeni alım kampanyası start aldı. 2022 kampanya dönemi, kurban kesilerek başlatıldı. Kurban kesimi ve duanın ardından fabrikaya traktörle getirilen ilk pancarlar siloya boşaltıldı.

Doğan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Levent Ceran, pancarın büyük emek ve zahmet gerektiren bir ürün olduğunu söyledi. 6 aydır verdikleri emeğin karşılığında pancarı hasat olgunluğuna getirdiklerini belirten Ceran, "Nisan ayında ektiğimiz tohumların filizlenmesinden bugüne kadar gece gündüz demeden çalıştık. Çok şükür bugün de hasada başladık. Makine ile söküm yapıyoruz. Römorklara yükledikten sonra fabrikaya doğru yola çıkıyor" dedi.

Pancarın verim ve şeker oranı konusunda ilk rakamların umut verici olduğunu anlatan Ceran, "Pancarın ton fiyatı 1450 lira olarak açıklandı. Tabii burada bizim için önemli olan şey, verim ve polar oranı. Hasadın başındayız ama polar oranları beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşiyor. İlerleyen dönemlerde de gece-gündüz sıcaklık farkı ile polar oranının artacağını düşünüyoruz. Dekara da 8 tona yakın bir verim söz konusu. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyoruz" şeklinde konuştu.

Son 4 yılı özel sektör olmak üzere 37 yıldır çarkları dönen fabrikadaki makineler ise, çiftçinin emeğini sofraların vazgeçilmezi olan şekere dönüştürüyor.. Günlük 4 bin ton işleme kapasitesi bulunan fabrikanın silolarındaki pancarlar, tazyikli suyla temizlenip, su kanallarından üretim bandına taşınıyor, ot ve kök kalıntılarından da arındırıldıktan sonra yıkama teknesinde ince yıkamaya tabi tutuluyor. Pancar daha sonra kıyım bıçaklarıyla ince ince kıyılarak üretim bandındaki yolculuğuna devam ediyor.

Büyük kazanlarda çeşitli işlemlerden geçirilerek kristalleştirilen şeker daha sonra çuvallama işleminin yapıldığı bölgeye götürülüyor. Şeker pancarının şekere dönüşümü çuvallanıp depolanmasıyla son buluyor. Yaklaşık 48 saat işlem gören pancardan elde edilen şeker, tarladan tüketiciye sunulma aşamasına getiriliyor. - KAHRAMANMARAŞ