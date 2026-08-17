SEDDK sigorta suistimaliyle mücadele için komite kuruyor

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta suistimalleriyle mücadele kapsamında, "Sigorta Suistimalleri ile Mücadele Komitesi" ve "Suistimal Çalışma Heyeti" kuruyor.

SEDDK tarafından yayımlanan "Sigorta Suistimalleri ile Mücadele Komitesi ve Çalışma Heyeti Oluşturulmasına İlişkin Genelge" yürürlüğe girdi.

Buna göre, SEDDK, sigorta suistimalleriyle mücadele kapsamında Sigorta Suistimalleri ile Mücadele Komitesi ve Suistimal Çalışma Heyeti kuruyor.

Komitede SEDDK, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile Sigorta Tahkim Komisyonu'ndan temsilciler yer alacak.

Genelgeye göre Komite, sigorta suistimalleri ile mücadelede kurumlar arası koordinasyonu artırmak, ortak strateji ve yöntemler geliştirmek ve Suistimal Çalışma Heyeti'nin faaliyetlerini yönlendirmek amacıyla faaliyet gösterecek.

Komite, sigorta suistimalleri ile mücadeleye ilişkin strateji, politika ve öncelikler hususunda ilgili kurum ve kuruluşlara görüş bildirecek.

Sigorta suistimallerine ilişkin risk alanlarını ve mücadele önceliklerini değerlendirecek olan Komite, Suistimal Çalışma Heyeti tarafından hazırlanan analiz, rapor ve önerileri inceleyerek sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacak.

Komite, diğer taraftan sigorta suistimallerine ilişkin kamu kurumları ile sigortacılık sektörü arasındaki işbirliğinin artırılmasına katkıda bulunacak, Suistimal Çalışma Heyeti'nin kurulmasına, birleştirilmesine veya faaliyet alanlarının değiştirilmesine karar verecek ve heyetin faaliyetlerini izleyip değerlendirecek.

Komitenin görevleri arasında, sigorta suistimallerinin engellenmesine yönelik yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek ve gerekli görülen hususlarda ilgili kurum ve kuruluşlara tavsiyelerde bulunmak da yer alıyor.

Sigorta suistimalleriyle mücadeleye ilişkin mevzuat değişikliği ihtiyaçlarını belirleyerek ilgili kurum ve kuruluşlara önerilerde bulunacak Komite, sigorta suistimalleriyle mücadelede kullanılacak yapay zeka, makine öğrenmesi ve ileri analitik uygulamalarına ilişkin çalışmalara katkıda bulunacak.

Suistimal Çalışma Heyeti'nin görevleri

Heyet, sigorta suistimallerine ilişkin eğilimleri ve yeni yöntemleri analiz edecek.

Sigorta suistimallerine yönelik olarak sigorta branşları veya risk alanları itibarıyla sektörel çalışmalar yapacak Heyet, sigorta suistimalleri kapsamında elde edilen veriler üzerinden analiz ve risk değerlendirmesi yaparak sonuçları Komiteye sunacak.

Sigorta suistimallerine ilişkin ortak risk göstergeleri ve erken uyarı kriterleri geliştirmek, mevzuat ve uygulamaya ilişkin sorunları tespit ederek çözüm önerileri hazırlamak ve ulusal ve uluslararası iyi uygulama örneklerini inceleyerek geliştirilecek önerileri Komiteye sunmak da Suistimal Çalışma Heyeti'nin görevleri arasında yer alıyor.

Heyet ayrıca, eğitim gereksinimlerine ilişkin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne önerilerde bulunurken, Komitenin talep ettiği konularda da çalışma ve rapor hazırlayacak.

Heyet gerekli hallerde sektörü etkileyebilecek yeni suistimal yöntemlerine ilişkin erken uyarı duyuruları hazırlanmasına yönelik Komiteye önerilerde bulunacak ve ihbar mekanizmalarının etkinliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapacak.

Öte yandan Komite ve Heyet tarafından alınan kararlar, hazırlanan raporlar ve geliştirilen öneriler danışma ve koordinasyon niteliğinde olacak. Bu karar ve öneriler ilgili kurum ve kuruluşların kanunlardan kaynaklanan görev, yetki ve sorumluluklarını ortadan kaldırmayacak veya sınırlandırmayacak.

Kaynak: AA