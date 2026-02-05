SEDDK Başkanı Menteş, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Menteş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

SEDDK Başkanı Menteş, " Gazze : Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin " Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde" karelerini seçen Menteş, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafına oy verdi.

Gazze'deki trajedi diğer bütün fotoğrafları geride bıraktı

Menteş, "Yılın Kareleri" oylamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede oylamaya ikinci kez katıldığını belirterek, "Farklı kategorilerde, spordan günlük yaşama, portrelerden doğal hayata dair çok sayıda fotoğrafı bizlerin seçimine sundular. Teşekkür ediyorum kurumunuza. Birbirinden ilginç kareleri görmüş olduk. Bu vesileyle, tüm kareleri paylaşan fotoğraf sanatçılarını da kutluyorum." dedi.

Özellikle " Gazze : Açlık" bölümünü etkileyici bulduğunu ifade eden Menteş, "Gazze her zaman gündemde tutulması gereken bir insanlık trajedisi her şeyden önce. Özellikle teşekkür ediyorum bu hassasiyeti, duyarlılığı sergilediğiniz için. Gazze'deki o dram, trajedi, diğer bütün fotoğrafları geride bırakmış oldu. Şu an her şeyden önemlisi, umarım önümüzdeki sene Gazze'deki sorun çözülmüş olur, farklı fotoğraflarla Gazze işlenir. Dünyanın hiçbir yerinde de hiçbir insana böyle bir zulmün bir daha tekrarlanmamasını da temenni ederim." şeklinde konuştu

Menteş, "Spor" kategorisinde Gazze'ye mesaj gönderen bir tribün mesajını seçtiğini aktararak, "Doğal Yaşam ve Çevre" bölümünde ise bir tilkinin mutlu anının gözünden kaçmadığını anlattı.

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.