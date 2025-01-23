SEDDK Başkanı Davut Menteş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Menteş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Hapishane İçi", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri" fotoğraflarını tercih eden Menteş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Menteş, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafını seçerken, "Spor" kategorisinde ise tercihini Mustafa Yalçın'ın "Havada Asılı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

"Özgür Suriye" kategorisindeki fotoğrafların etkileyici olduğunu söyleyen Menteş, "Fotoğrafların her biri farklı bir sanat eseri, hep bir anlam arayışı var." dedi.

Menteş, "Haber" kategorisinde "Dış İşleri" fotoğrafını tercih ettiğini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından hayranlıkla izlendiği kare de gerçekten ülkemiz adına gurur vericiydi. Tüm foto muhabirlerini tebrik ederim, tüm fotoğraflar ödüle layık." ifadelerini kullandı.