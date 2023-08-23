SEDAŞ, Sakarya'da 335 Milyon Liralık Yatırım Planlıyor

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Sakarya'da yıl sonuna kadar 335 milyon liralık yatırım planlıyor. Şirket, kapasite artırımı, şebeke yenileme ve yeraltı çalışmalarının tamamlanması gibi projelerle elektrik hizmetinde sürekliliği sağlamayı hedefliyor.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Sakarya'da yıl sonuna kadar 335 milyon liralık yatırım planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20 bin kilometrekarelik alanda 3,8 milyon nüfusa hizmet veren SEDAŞ, Sakarya'daki yatırım çalışmalarına hız veriyor.

Şehirdeki ihtiyaçlara göre hazırlanan programda ilçeler geneline göre yıl sonuna kadar 335 milyon liralık kapasite artırımı, şebeke yenileme ve ana hatlarda devam eden yeraltı çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.

SEDAŞ ekipleri, Sakarya genelinde yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla 80 kilometreyi aşkın kablo-iletken çekimi ve 12 bin 500 direk montajını gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar kırsal kesimler de dahil olmak üzere ilave 26 beton köşk tipi trafo ve yaklaşık 163 direk tipi trafo tesisinin devreye alınması sağlanacak.

Elektrik hizmetinde sürekliliği sağlamayı ve kentte artan enerji talebini karşılamayı hedefleyen çalışmaların enerjili hatta yapılabilmesinin mümkün olmaması nedeniyle planlı kesintilere başvuruluyor. Müşterilerin elektrik ihtiyacını karşılamak için zorunluluk taşıyan planlı kesintilerde, can ve mal güvenliğini koruyabilmek için hatlardaki enerji devre dışı bırakılarak önceden belirtilen süre çerçevesinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştiriliyor.

Teknik ve dış etmenlerden kaynaklı kesintilerin önüne geçebilmek için yapılan çalışmalarda planlı kesinti yapılacak bölgelerin isimleri, 48 saat önceden SEDAŞ web sitesinden duyuruluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz, katma değerli projelerle SEDAŞ'ın kaliteli hizmet ve kesintisiz enerjiyi hedeflediğini belirterek, "Ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Sakarya'nın en güncel ihtiyaçlarını araştırarak müşterilerin beklentilerini karşılayacak yatırım planımıza ara vermeden tüm gücümüzle devam ediyoruz. Kentimize hem istihdam olanakları hem ekonomik fayda yaratan tüm ilçelerimizde aynı anda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.