SEDAŞ, Gebze'de 110 Milyon Liralık Yatırım Planlıyor

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Gebze'de yıl sonuna kadar 110 milyon liralık yatırım planlıyor. Şirket, kapasite artırımı, şebeke yenileme ve ana hatlarda yeraltı çalışmaları gibi projeleri hayata geçirecek.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Gebze'de yıl sonuna kadar 110 milyon liralık yatırım planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 20 bin kilometrekarelik alanda 3,8 milyon nüfusa hizmet veren SEDAŞ, Gebze'deki yatırım çalışmalarına hız verdi.

Bölgenin artan ihtiyaçlarına göre hazırlanan program kapsamında yıl sonuna kadar 110 milyon liralık kapasite artırımı yapılması, şebeke yenileme ve ana hatlarda yeraltı çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.

SEDAŞ ekipleri, Gebze genelinde yürüttüğü çalışmalarla 312 kilometreden fazla kablo-iletken çekimi ve 200 direk montajını gerçekleştirdi. Yıl sonuna kadar kırsal kesimler de dahil olmak üzere ilave 10 beton köşk tipi trafo ve yaklaşık 13 direk tipi trafo tesisinin devreye alınması sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz, bölgenin ihtiyaçları kapsamında kaliteli hizmet ve kesintisiz enerji hedefiyle müşterilerin beklentilerini karşılayacak yatırım planlarını sürdürdüklerini belirterek, "Gebze bölgemize hem istihdam olanakları hem ekonomik fayda yaratan kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Yatırımlarımızla müşteri memnuniyetini her geçen gün artırarak, operasyonel faaliyetlerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Elektrik hizmetinde sürekliliği sağlamayı ve kentte artan enerji talebini karşılamayı hedefleyen çalışmaların enerjili hatta yapılabilmesinin mümkün olmaması nedeniyle planlı kesintilere başvuruluyor. Müşterilerin elektrik ihtiyacını karşılamak için zorunluluk taşıyan planlı kesintilerde, can ve mal güvenliğini koruyabilmek için hatlardaki enerji devre dışı bırakılarak önceden belirtilen süre çerçevesinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştiriliyor.

Bu sayede, yatırım ve bakım işlemlerinin emniyetli biçimde yapılabilirken, şebekelerde de teknik sürdürülebilirlik sağlanıyor.

Teknik ve dış etmenlerden kaynaklı kesintilerin önüne geçebilmek için yapılan çalışmalarda planlı kesinti yapılacak bölgelerin isimleri, müşterilere 48 saat önceden SEDAŞ web sitesinden ve müşterilerin sistemde kayıtlı bulunan telefon numaralarına SMS gönderilerek bilgilendiriliyor.