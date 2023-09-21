SEDAŞ, Düzce'deki Yatırım ve Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

SEDAŞ, Düzce'de yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan yatırım ve bakım çalışmalarına devam ediyor. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, 170 milyon TL kaynak ayrılan bölgedeki yatırımların yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

SEDAŞ, Düzce'de yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan yatırım ve bakım çalışmalarına devam ediyor. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, 170 milyon TL kaynak ayrılan bölgedeki yatırımların yıl sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

20 bin kilometrekarelik alandaki 3,8 milyon nüfusa hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Düzce'deki yatırım çalışmalarına hız veriyor. Kentteki ihtiyaçlara göre hazırlanan programda bu yılın sonuna kadar kapasite artırımı, şebeke yenileme ve ana hatlarda devam eden yeraltı çalışmalarının tamamlanması planlanıyor. Yatırımın toplam değeri ise 170 milyon TL oldu.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, Düzce'deki yatırım çalışmalarını değerlendirerek, yatırım projelerinin kentteki en güncel ihtiyaçlara göre hazırlandığını açıkladı. Odyakmaz, "Altyapı, bakım, yenileme ve onarım çalışmalarımıza Düzce bölgemizde aralıksız şekilde devam ediyoruz. Katma değerli yatırım planlarımızla müşteri memnuniyetini her geçen gün artırarak, operasyonel faaliyetlerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Saha ekiplerinin Düzce genelinde yürüttüğü çalışmalarla 300 kilometreyi aşkın kablo-iletken çekimi ve 6 bin direk montajı gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar köyler de dahil olmak üzere ilave 16 beton köşk tipi trafo ve yaklaşık 72 direk tipi trafo tesisinin devreye alınması sağlanacak. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini önceliklendiren ekipler, kentin tümünde şebeke yenileme, yeni alternatif şebeke tesisi, kapasite artışı ve hatlarda güvenlik mesafesi düzenlemesi gibi çalışmalara devam ediyor.

Elektrik hizmetinde sürekliliği sağlamayı ve kentte artan enerji talebini karşılamayı hedefleyen çalışmaların enerjili hatta yapılabilmesinin mümkün olmaması sebebiyle planlı kesintilere başvuruluyor. Müşterilerin elektrik ihtiyacını karşılamak adına zorunluluk taşıyan planlı kesintilerde, can ve mal güvenliğini koruyabilmek için hatlardaki enerji devre dışı bırakılarak önceden belirtilen süre çerçevesinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştiriliyor. Bu sayede, yatırım ve bakım işlemlerinin emniyetli biçimde yapılabilirken, şebekelerde de teknik sürdürülebilirlik sağlanıyor. - DÜZCE