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SEDAŞ, Düzce'deki Muhtar Dernek Başkanlarıyla Buluştu

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Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Düzce'de muhtar dernekleri başkanlarıyla bir araya geldi. Şirket, muhtarların talep ve önerilerini dinleyerek kesintisiz elektrik dağıtımı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Düzce'de muhtar dernekleri başkanlarıyla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Düzce'de kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında yürütülen çalışmalar konusunda muhtar dernek başkanları ve yardımcıları ile buluşan SEDAŞ Üst Yönetimi muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Toplantıya, SEDAŞ Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, SEDAŞ Düzce Bölge Müdürü Cem Barlas Kar, SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, Düzce bölge yöneticileri, Düzce Muhtarlar Derneği Başkanı Tacettin Kaval ve İlçe Muhtar Dernek Başkanları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, "Bölgemizdeki talep ve önerilerin hızla tespit edilmesi hizmet kalitemizi ve kesintisiz enerji hedefimizi pozitif anlamda doğrudan etkileyecektir. Muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz interaktif diyalog bu kanalların en önemlilerinden birini oluşturuyor. Vatandaşlarımızdan gelen taleplerin bize ulaşmasında bu önemli rolü üstlenen muhtar dernek başkanlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

SEDAŞ, muhtar dernek başkanlarıyla etkin iletişim yürütmek ve yerel temsilcilerden bölge insanlarının fikirlerini öğrenebilmek amacıyla ziyaretler düzenliyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Sakarya Düzce Ekonomi Güncel Haberler

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