SEDAŞ çalışma saatlerini "müşteri memnuniyeti" odağıyla güncelledi

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), müşterilerin hizmetlere daha kolay erişimini sağlamak amacıyla, 1 Nisan itibarıyla Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'deki tüm hizmet noktalarında çalışma saatlerini güncelledi.

Şirketten yapılan açıklamada, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de elektrik dağıtım hizmeti veren SEDAŞ'ın çalışma saatlerini yeniden düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, mesainin 08.30-18.00, öğle tatilinin ise 12.30-13.30 saatleri arasında olacağı ve yeni mesai saatlerinin 1 Nisan itibarıyla tüm hizmet noktalarında uygulanacağı bildirildi.

Mevcut durumda 08.30-17.30 olan mesai saatlerinin, müşterilere daha geniş bir zaman diliminde hizmet sunmak amacıyla güncellendiği ve özellikle yoğun çalışma temposuna sahip müşterilerin işlemlerini daha rahat gerçekleştirebilmesinin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Müşteri memnuniyetini sürdürülebilir bir hizmet anlayışıyla ele alıyoruz. Hizmet erişimini kolaylaştırmak, başvuru ve işlem süreçlerinde müşterilerimize zaman avantajı sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda çalışma saatlerimizi güncelleyerek bölge halkına daha erişilebilir, daha hızlı ve daha etkin hizmet sunmayı amaçlıyoruz."