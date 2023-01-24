Schneider Enerji'deki grev, 'milli güvenliği bozduğu' gerekçesiyle Cumhurbaşkanı kararıyla ertelendi

Birleşik Metal-İş Sendikası, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Kocaeli'de bulunan Schneider Enerji fabrikasında işçilerin dün saat 10.00 itibariyle greve çıktığını duyurdu. Sendika, GE Grid Solutions ve Hitachi Energy ile greve saatler kala toplu sözleşme imzalarken Schneider Enerji'ye grev pankartını astı. Resmi Gazete'de sendikanın grev adımıyla ilgili önemli bir karar yayımlandı.

ERDOĞAN'IN İMZASIYLA GREV ERTELENDİ

Grev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ertelendi. Milli güvenliği bozucu nitelikte görülerek 60 gün süreyle ertelenen kararla ilgili Resmi Gazete'de "Schneider Enerji Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Kocaeli İli, Çayırova İlçesinde yer alan işyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

GREV ERTELEMEYE KARŞI UYARMIŞLARDI

Sendika önceki gün grevle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"İktidarın uyguladığı çarpık ve tek yanlı ekonomik politikaların bedelini ne yazık ki her zaman olduğu gibi emekçiler ödemektedir. Bizler, yoksullaşmanın bu kadar arttığı ve ücretlerin gelirden aldığı payın hızla azaldığı bu gidişe dur demek için üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Bu durumda anlaşmazlığın çözümü için grev uygulaması kaçınılmaz olmuştur. Üyelerimizin ücretlerinde meydana gelen reel kayıplar, üretim ve verimlilik çıktılarıyla karşılaştırılamayacak ölçüdedir. Üyelerimizin talepleri haklı ve karşılanabilir düzeydedir. Hükümeti grev erteleme kararına başvurmaması konusunda yine uyarıyoruz. Anayasa mahkemesi tarafından geçmişte defalarca mahkum edilmiş erteleme kararları sendikamızın bu hakkı kullanmasına engel olmayacaktır."