Schneider Electric elektrikli araç şarjı için yeni çözümünü sundu

Schneider Electric, yeni nesil elektrikli araç (EV) şarj çözümlerinden oluşan portföyünün yeni üyesi Schneider StarCharge Fast 720'yi tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobilite sektörünün değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan yeni çözüm, ticari ve endüstriyel sahalar ile filolar için kullanışlı ve verimli bir şarj imkanı sunuyor.

Geçen yılın ilk 9 ayında Avrupa Birliği'ndeki (AB) yeni otomobil tescillerinin yüzde 16'sının elektrikli olması, bölgenin 2035 hedeflerine yaklaşımını gösteriyor. Schneider Electric, şarj cihazları, yazılım, altyapı ve enerji depolama sistemlerini içeren çözümlerle elektrifikasyon geçişini destekliyor.

Söz konusu ürün, 720 kW'a kadar güç sağlayarak enerjiyi dinamik olarak iletiyor ve aynı anda 12 araca kadar şarj imkanı tanıyor.

Gelişmiş yük yönetimi sayesinde sistem, şarj kapasitesini elektrikli kamyonlar, otobüsler veya binek otomobillerin gerçek zamanlı talebine göre tahsis ediyor. Yüzde 97 verimlilik oranına sahip cihaz, 600A'ya yükseltilebilen 380A nominal çıkışıyla altyapı ihtiyaçlarını karşılıyor.

Merkezi olmayan mimari ile esnek kurulum

Schneider StarCharge Fast 720, 360 kW'tan 720 kW'a uzanan mimarisi ve merkezi olmayan yapısıyla öne çıkıyor. Güç dönüşümü ve kontrol dahil tüm bileşenlerin tek bir entegre kabin içinde yer aldığı tasarım, şebeke bağlantılarını azaltarak kurulum ve bakımı kolaylaştırıyor. Gürültü oluşturan unsurların güç kabininde toplanması, EV sürücüleri için daha sessiz bir deneyim sağlıyor.

Ürün, hem operatörler hem de sürücüler için kullanım kolaylığına öncelik veriyor. Yaşam döngüsü boyunca uçtan uca destek, maksimum çalışma süresi için bakımı kolaylaştırıyor. Kurulumdan kişiye özel bir bakım planına kadar 7/24 yardım hattı, hızlı yedek parça temini ve acil sevk dahil olmak üzere operatörler, kesinti riskinden uzak operasyonlarını sürdürebiliyor.

Saha sahipleri, güç kabininin 80 metrelik yarıçapı içinde herhangi bir yere iki çıkışlı 6 adede kadar dağıtıcı ünite yerleştirebiliyor. Bu sayede kompakt bir alan kullanımı ve şarj altyapısı yerleşiminde esneklik sağlanıyor. Ayrıca EcoStruxure Energy Asset Portal üzerinden uzaktan izleme yapılarak bakım maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olunuyor.

"Pazara yön vereceğine inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider eStar Üst Yöneticisi (CEO) Anthony Song, taşımacılık sektöründe artan eMobilite talebini karşılamak için esnek, akıllı, araç parklarına uyum sağlayabilen ve tüm araç türleri için verimli şarj altyapısı inşa etmenin, kritik öneme sahip olacağını belirtti.

Song, "Merkezi olmayan mimarisi, yüksek güç çıkışı ve sektör lideri verimliliğiyle, müşterilerimizin tüm yol kullanıcıları için bugün ve yarının ihtiyaçlarını karşılayan ölçeklenebilir bir şarj ağı çözümü kurmalarını mümkün kılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Schneider Electric e-Mobility Direktörü Hakan Kurtulmuş da uydu tipi olarak adlandırılan bu sistemlerin, gelecek dönemde pazara yön vereceğine inandıklarını aktardı.

Türkiye'nin hava-hava soğutmalı ilk 720 kW gücündeki ürünlerinin kurulumunu Ankara Taymek Dinlenme Tesisleri'nde başarıyla tamamladıklarını kaydeden Kurtulmuş, "Bu alanda bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Schneider eStar ailesi olarak, DC şarj çözümlerinde Türkiye pazarındaki liderliğimizin getirdiği sorumlulukla, şarj ekosistemine yönelik yatırımlarımızı kararlılıkla artırmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.