Üye Girişi
Haberler
Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
İlk adım atıldı! Yanı başımızda 300 bin kişilik ordu kuruluyor
12 kişinin can verdiği fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş! İşte o anlar
Mühimmat fabrikasındaki patlama ilk değilmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşü için dikkat çeken talimat
Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
Bakan Tekin'e protesto şoku! Haykırışları salonu inletti

Schneider Electric ve Şekerbank'tan Enerji Verimliliği için İşbirliği Protokolü

Schneider Electric ve Şekerbank'tan Enerji Verimliliği için İşbirliği Protokolü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Schneider Electric, Şekerbank ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Bu anlaşma, Türkiye'deki şirketlerin enerji dönüşüm süreçlerine finansal ve teknik destek sağlayacak.

Schneider Electric, Şekerbank'la enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanını kapsayan işbirliği protokolü imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliğiyle enerji verimliliği ve karbon ayak izinin azaltılması gibi sürdürülebilirlik odaklı çözümler sunularak, Türkiye'deki şirketlerin enerji dönüşüm süreçlerine destek olunacak.

Bu protokol, organize sanayi bölgeleri, fabrikalar, veri merkezleri, oteller, hastaneler ve diğer son kullanıcılar için enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanında Schneider Electric'in teknik uzmanlığıyla Şekerbank'ın finansal deneyimini bir araya getiriyor. Böylece, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda şirketlerin ihtiyaç duyduğu finansal ve teknik çözümler sağlanacak.

Yapılan iş birliğiyle sanayinin enerji tüketiminin hızla arttığı bu dönemde, enerji krizi için yenilikçi çözümlerin üretilmesi hedefleniyor.

Sürdürülebilirlik süreçlerinde şirketlerin ihtiyaç duydukları teknik ve finansal destekler, bu anlaşmayla sağlanmış olacak. İşbirliği kapsamında hayata geçirilecek çalışmalar, Türkiye'nin Paris İklim Sözleşmesi kapsamında belirlediği karbon ayak izi azaltma hedeflerine önemli bir katkı sağlayacak.

İşbirliği protokolü, Schneider Electric Servisler İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Elçin Ersu ve Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özlem Selçuk Erkan arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Servisler İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı Elçin Ersu, "Uzun yıllardır edindiğimiz bilgi birikimi ve deneyimi, Şekerbank'ın finansal uzmanlığı ile buluşturuyoruz." açıklamasında bulundu.

İklim değişikliği ve enerji krizleriyle mücadelede, iş dünyasının oynayacağı rolün hayati önem taşıdığını vurgulayan Ersu, "Karşı karşıya kaldığımız iklim krizi ile mücadele etme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyan bu iş birliği, sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak için atılan önemli bir adım." değerlendirmesini yaptı.

Şekerbank Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özlem Selçuk Erkan da işbirliğinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağını belirterek, "Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyerek, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
img

Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
img

Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
img

Girdiği binanın zilini gören vatandaş şaşıp kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, ortaya garip görüntüler çıktı
İki boksör trafikte kavgaya tutuştu, görüntüyü izlemeniz lazım
Orban, Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceği ile ilgili tarih verdi
Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
Devlet okulunda infial yaratan görüntü

Son Dakika Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA 24 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 24 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? EMEKLİ YILBAŞI İKRAMİYESİ | Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ikramiye var mı? Timur Noyan öldü mü? Timur Noyan neden öldü, hastalığı neydi? Timur Noyan kimdir? Timur Noyan kaç yaşında, nereli? Nedim Yamalı hangi partide? Nedim Yamalı neden istifa etti? Nedim Yamalı kimdir? Nedim Yamalı kaç yaşında, nereli? Marmaray Bostancı istasyonunda ne oldu? Marmaray'da intihar! UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU | Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru şartları nelerdir? ATA AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 31 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.