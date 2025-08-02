Savunma ve Havacılık Sanayiinde İhracat Artışı Devam Ediyor

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2025 yılı Temmuz ayında savunma ve havacılık sanayiinin 2024 yılına oranla yüzde 128 artış sağlayarak 989,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görgün, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Savunma ve havacılık sanayiimizde ihracat artışı devam ediyor. 2025 yılı Temmuz ayında, savunma ve havacılık sanayiimiz 2024 yılına oranla yüzde 128,4 artışla 989,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ocak–Temmuz döneminde toplam ihracat yüzde 38,6 artışla 4 bin 591 milyon dolara yükseldi. Bu gelişmeler, sürdürülebilir üretim ve ihracat politikalarının sonuçlarını göstermekte; ürün çeşitliliği, platform bazlı çözümler ve sistem ihracatı stratejisinin etkisini yansıtmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yerlileşme oranı yüksek çözümlerle küresel pazardaki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Ana yüklenicilerden KOBİ'lere uzanan geniş sanayi yapımız, ihracat ekosisteminin temel taşı olmayı sürdürmektedir. Tüm firmalarımıza ve emek veren ekiplerimize katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.