Savunma Sanayinin Sürdürülebilirliği İçin İhracat ve Çift Kullanım Teknolojileri Vurgusu

Türk Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) Başkanı ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Okyay, ihracatın yanı sıra çift kullanım teknolojilerinin savunma sanayisindeki başarının sürdürülebilirliğine katkı sağlayabileceğini söyledi.

Okyay, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin savunma ve havacılık sanayisi temasıyla İzmir'de düzenlediği "4. Yatırım Zirvesi"ne konuşmacı olarak katıldı.

Okyay, savunma sanayisinin önemine değinerek, bu alandaki yatırımlara önem atfettiklerini ifade etti.

Savunma sanayisinin dünyadaki birçok ülke için siyasi ve ekonomik öncelik haline geldiğini aktaran Osman Okyay, "Güvenlik artık yalnızca askeri stratejilerin değil, sanayi politikalarının ve yatırım planlarının da önemli bir unsuru haline geldi. Teknolojik atılımlar, yapay zeka, kuantum, biyoteknoloji gibi alanlarda yaşanan gelişmeler, stratejik üstünlük mücadelelerini şekillendirmekte. Bugün farklı olan teknolojik dönüşümün hem askeri hem de sivil alanını eşzamanlı olarak dönüştürülmesi ve devletler ile özel sermayeyi aynı inovasyon ekosisteminde buluşturmasıdır." dedi

Türkiye'nin savunma sanayindeki dönüşümü

Okyay, Türkiye'nin küresel savunma pazarında güvenilir bir oyuncu haline geldiğini vurguladı.

Türkiye'nin savunmadaki başarısının yalnızca yerli ürün üretme kabiliyetiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda küresel tedarik zincirlerinin de değişmez oyuncuları arasına girdiğini anlatan Okyay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin savunma sanayindeki dönüşüm hikayesi bize sadece bir güvenlik politikası başarısını değil, aynı zamanda yeni bir yatırım mantığının nasıl doğduğunu da gösteriyor. Savunma sanayinin yatırımın mantığını konuşurken öncelikle şunu kabul etmeliyiz. Bu sektör diğer sektörler gibi bir sektör değil. Sıradan bir sektör de değil. Çoğu proje yıllara yayılan sözleşmelerle ilerler. Büyük ölçüde kamu taahhüdüyle desteklenir. Bu da yatırımcı açısından son derece değerli bir şey. Performans göstermek şart tabii. Performans gösterilebilmesi halinde öngörülebilir bir nakit akışı anlamına gelir. Birçok sektörde talep dalgalanırken burada uzun vadeli bir istikrar zemini vardır. Elbette bu noktada özel sektör olarak öngörmesi veya yönetmesi zor."

Okyay, savunma sanayisine girmenin kolay olmadığını, önünde yüksek giriş bariyerlerinin bulunduğunu, sertifikasyon süreçleri ve uluslararası uyum kriterlerinin yer aldığı sektörün yeni oyuncular için zorlu olduğunu anlattı.

Sektörün sürdürülebilirliği açısından ihracatın şart olduğuna değinen Okyay, şöyle devam etti:

"Sektörün sürdürülebilirliğinin, ihracatın yanında ikinci çıkış yolu da çift kullanım teknolojiler olarak görüyorum. Yani hem savunma sanayinde hem sivil sektörlerde kullanılabilir teknolojiler. Bu alanda dünyada ve ülkemizde örnekleri var. Savunma sanayi için geliştirilen ileri malzemeler, mesela inşaatta daha dayanıklı ürünlerin önünü açabiliyor. İnsansız sistemlerde elde edilen kabiliyetler tarımda verimliliği arttırabiliyor. Güç elektroniği veya sensör teknolojileri akıllı şehir çözümlerine doğrudan entegre edilebiliyor. Bunun gibi örnekleri daha da çoğaltabiliriz. Dolayısıyla çift kullanım teknolojiler savunma ve sivil sektörlerin kullanımına sunulduğunda ölçek büyümesi sebebiyle firmaları daha sürdürülebilir hale getiriyor."

İzmir ve çevre illerdeki iş insanlarının ve sanayicilerin katıldığı ve gün boyu sürecek zirvede "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Yatırım Dinamikleri", "Savunma ve Havacılık Sanayinde Tedarikçi Perspektifi", "Birleşme, Satın Almalar ve Fon Yatırımları" ile "Sermaye Piyasası İşlemleri, Halka Arz ve Alternatif Finansman İmkanları" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek.