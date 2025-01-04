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Savunma sanayiinden 2024'te ihracat rekoru

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Savunma sanayii sektörü, 2024 yılında ihracat rekoru kırmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda çeşitli stratejiler belirlendi ve uygulanması planlandı. Rekor kırmayı hedefleyen sektör, bu sayede ülke ekonomisine büyük katkı sağlamayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2024 yılında savunma ve havacılık sanayisinin ihracatta büyük bir başarıya imza attığını açıkladı. Görgün, NATO ve hizmet ihracatları dahil olmak üzere sektörün ihracat gelirinin %29'luk bir artışla 7 milyar 154 milyon dolara ulaştığını ve bu rakamın 2024 hedeflerini %11 oranında aştığını belirtti.

REKOR BAŞARI VE KÜRESEL ETKİ

Haluk Görgün, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayisinin dünya sahnesindeki etkisini artırdığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

180 farklı ülkeye ihracat yapılmasıyla Türkiye'nin adının uluslararası arenada güçlü bir şekilde duyurulduğunu söyledi.

Savunma sanayisi şirketlerinin yalnızca belli bir bölgeye değil, küresel çapta ihracat yapabilme kapasitesine ulaştığını belirtti.

GÖRGÜN'DEN YERLİ FİRMALARA TEŞEKKÜR

Görgün, bu başarıda emeği geçen sektör firmalarına, çalışanlara, alt yüklenicilere ve KOBİ'lere teşekkür ederek, ileri teknolojiler ve savunma ürünleriyle yeni ufuklar açmaya devam edeceklerini ifade etti.

HEDEF YENİ YILDA REKABET GÜCÜNÜ PEKİŞTİRMEK

Savunma sanayisi için 2025 yılında da yüksek katma değerli ürünlerin ihracatında kalıcı artış hedefiyle aynı kararlılıkla çalışmaya devam edileceği açıklandı. Bu başarı, Türkiye'nin savunma sanayisinde küresel rekabet gücünü pekiştiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Savunma sanayiinden 2024'te ihracat rekoru
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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