Savunma Sanayii Sürdürülebilirliği İçin Halkbank ile Görüşme

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile savunma sanayisinin finansal sürdürülebilirliğini ve KOBİ'lerin desteklenmesini ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisinin finansal sürdürülebilirliğini görüşmek üzere Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile bir araya geldi.

SSB'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre, savunma sanayisinin küresel ölçekte büyüyen hedeflerine paralel olarak, finansal mimarisi de güçlenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda SSB Başkanı Haluk Görgün, İstanbul Finans Merkezi'nde Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile savunma sanayisinin finansal sürdürülebilirliği, yatırım kredilerine erişimi ve KOBİ'lerin desteklenmesi odağında istişarelerde bulundu.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Ekonomi
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