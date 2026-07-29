Haberler

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab ile görüştü

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdulla Al-Henzab, iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliklerini ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdulla Al-Henzab, iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliklerini ele aldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Katar arasında atılan stratejik adımların savunma sanayisi alanındaki yansımaları değerlendirildi. Ayrıca iki ülke arasında halihazırda devam eden mevcut işbirliklerinin daha da geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

CHP'de son günlerin en büyük istifa dalgası! Kılıçdaroğlu yıkılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı
İstanbul'da Rus turiste rahatsızlık veren şüpheli gözaltında

Hadi şimdi yap artistliği! Görüntüyü izleyen polis hemen düğmeye bastı
Sözün bittiği yer! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda

Dünya nefesini tuttu! Bu hamle küresel dengeleri değiştirebilir
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor

Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti yapılacak

Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok

Müsavat Dervişoğlu küplere bindi: Bu kadar aklını yitirmiş olamaz
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın

ABD ziyareti olaylı geçiyor! Netanyahu’nun oteline baskın