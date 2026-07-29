Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdulla Al-Henzab, iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliklerini ele aldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Görgün, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Katar arasında atılan stratejik adımların savunma sanayisi alanındaki yansımaları değerlendirildi. Ayrıca iki ülke arasında halihazırda devam eden mevcut işbirliklerinin daha da geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA