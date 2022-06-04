Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Tüfekçi: SİHA'lar dünyanın her yerinde - Haberler

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Tüfekçi: SİHA'lar dünyanın her yerinde

SAVUNMA Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, " Ukrayna'ya savaş çıkmadan savaş gemileri ihraç ettik. Orta Doğu'da bunu yapıyoruz, Pakistan'a ihraç ettik. TB2 SİHA'lar dünyanın her yerine ihraç ediliyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Ankara Teknopark'ta Mekatronik Mühendisleri Derneği'nin düzenlediği 'Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansı'na katıldı. Programa Tüfekçi'nin yanı sıra, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Hasan Erbay, İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, Mekatronik Mühendisleri Derneği Ankara Şube Başkanı Tahir Uras ile çok sayıda savunma sanayi firması temsilcisi ve öğrenciler katıldı. Konferans salonu önünde bulunan fuaye alanına Türkiye'de faaliyet gösteren savunma sanayi firmaları stant açarak, ürettikleri SİHA, İHA, roket ve dronların prototiplerini sergiledi.

Açılış konuşmalarının ardından 'Türkiye'nin Uyduları', 'Türkiye'nin Uzay Yolculuğu' ve 'Yeni Nesil İHA'lar' başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi.