SSB, YÖK ve TUSAŞ arasında iş birliği protokolleri imzalandı

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. ( Tusaş ) arasında iş birliği protokolleri imzalandı.

Tusaş Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen 'Lisansüstü Eğitim İş birliği Protokolleri İmza Töreni' ve 'Savunma Sanayiinde İşletme (MBA) Tezsiz Yüksek Lisans Programları Protokol İmza Töreni'ne; Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, YÖK Başkanı Erol Özvar, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, rektörler ve akademisyenler katıldı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuşmasında, "Eğitim, teknoloji ve üretim arasında kurulan güçlü yapısal bağ; ülkemizin stratejik kalkınma vizyonuna yön veren, insan kaynağını merkeze alan bir gelecek tasarımıdır. Bugün imzaladığımız bu protokol, üniversite-sanayi iş birliğinde bir paradigma değişimini temsil etmektedir. TUSAŞ'ımız bünyesindeki teknik ve mesleki bilgi birikimi, üniversitelerimizin akademik yetkinliğiyle bütünleşerek, hem kurum içi eğitimlerin akademik karşılığa kavuşmasını hem de saha tecrübesinin eğitim süreçlerine doğrudan entegre edilmesini sağlamaktadır. SSB olarak bizler, üniversite-sanayi iş birliğini yalnızca proje bazlı ya da dönemsel bir etkileşim alanı olarak değil, uzun vadeli bir yetkinlik ekosistemi olarak ele alıyoruz" dedi.

'MİLLİ ÜRÜN, ANCAK MİLLİ YETKİNLİKLE MÜMKÜNDÜR'

Görgün, 60'ı aşkın savunma sanayi firmasının akademileriyle oluşturulan Akademiler Birliği sayesinde, eğitim ve yetkinlik geliştirme faaliyetlerini eş güdüm içerisinde yürüttüklerini söyleyerek, "ASELSAN Akademi ve TUSAŞ Akademi başta olmak üzere savunma sanayi firmalarımız bünyesinde yürütülen tüm akademik nitelikli faaliyetleri, ortak bir stratejik çerçevede ele almayı önceliklendiriyoruz. Savunma Sanayiinde İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı, sektörümüz açısından önemli bir kilometre taşıdır. Bizim inancımız nettir. Milli ürün, ancak milli yetkinlikle mümkündür. İşte bu inançla başlattığımız Milli Yetkinlik Hamlesi, insan kaynağını stratejik bir unsur olarak gören, yönlendiren, güçlendiren ve dönüştüren bir stratejik kapasite inşasıdır. Alanında uzman ve liderlik potansiyeli taşıyan bireyleri destekliyoruz, üniversite, sanayi ve kamu arasında güçlü bir kurumsal sinerji kuruyoruz, eğitim süreçlerini Ar-Ge, üretim ve yönetişim yapılarıyla bütünleştiriyoruz. Çok yakın bir zamanda hayata geçireceğimiz Journal of Defence and Security Industries ile akademi-sanayi iş birliğini uluslararası akademik platformlara taşıyacak kalıcı bir yayın zemini oluşturmayı hedeflediğimizi özellikle ifade etmek isterim" diye konuştu.

YÖK Başkanı Erol Özvar ise savunma sanayiyi geliştirmeye yönelik gayretlere destek vermeyi ödev olarak gördüklerini belirterek, "Son yıllarda üniversitelerimiz ile savunma sanayi kuruluşlarımız arasında verimli iş birliklerinin gerçekleştiğini memnuniyetle karşılamaktayız" dedi.

'ANAOKULUNDA ÜRÜNLERİMİZİ TANITMAYA BAŞLIYORUZ'

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise atılan her adımın yarınların emanetleri olan gençleri daha iyi yetiştirmeye yönelik olduğunu bilerek hareket ettiklerini söyledi. Demiroğlu, ayrıca, "Daha anaokulunda çocuklarımıza yaptığımız ürünleri, özgün ürünlerimizi tanıtmaya başlıyoruz. Ortaokulda, lisede mesleki eğitimler veriyoruz. Lisedeki üniversite çağına gelmiş kardeşlerimize hem mühendisliği sevdiriyoruz hem de kariyerleri için planlama yapmaları konusunda destek veriyoruz. TUSAŞ'ta yeni mezun olarak başlayan arkadaşlarımıza mühendislik geliştirme programları sunuyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından, YÖK ve TUSAŞ arasında Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü ve Savunma Sanayiinde İşletme (MBA) Tezsiz Yüksek Lisans Programları Protokolü imzalandı.