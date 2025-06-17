Savaşın Gölgesinde Piyasa Normalleşme Arayışında

BULLS Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi. Barışık, "Piyasa, savaşın gölgesinde normalleşme arayışında. Jeopolitik riskler azalır, enflasyon düşüşünü sürdürürse hem Borsa İstanbul'da hem de genel yatırım ortamında yılın ikinci yarısı çok daha olumlu geçebilir" dedi.

Savaş gerginliğinin arttığı, petrol fiyatlarının yükseldiği, enflasyonla mücadele stratejilerinin yeniden gözden geçirildiği bir sürece girildiğini söyleyen Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık' "Piyasa savaşın gölgesinde normalleşme arayışında" diye konuştu.

Barışık, "Jeopolitik risklerin merkezindeyiz. Üstelik borsamız yüksek likiditeye sahip ve yabancı yatırımcıya oldukça açık. Bu da ani satışları tetikliyor. Sadece lokasyon değil, piyasa yapımız da bizi daha kırılgan hale getiriyor" dedi.

'BU AY FAİZ İNDİRİMİ BEKLEMİYORUZ'

Murat Barışık, Bulls Yatırım'ın iç gündemindeki en önemli konu başlığının hala enflasyon olduğunu belirtti. Mayıs ayında gelen 1.53'lük TÜFE verisinin piyasa için moral olduğunu belirterek "Beklentinin oldukça altında gelen bu veri, Merkez Bankası'nın elini güçlendirdi. Ancak savaşın yarattığı belirsizlik nedeniyle bu ay faiz indirimi beklemiyoruz. Temmuz itibarıyla indirimlerin başlamasını öngörüyoruz. Savaş çıkmamış olsaydı, bu hafta için sembolik de olsa bir indirim beklentisi olabilirdi. Petrol fiyatlarındaki yükseliş Merkez Bankası'nın faiz kararlarında etkili olabilir" ifadelerini kullandı.

'ALTINDA OLUMLU DURUM DEVAM EDECEK'

Petrol fiyatlarının 74-75 dolar bandına yükselmesinin enflasyon üzerindeki baskıyı artıracağını söyleyen Barışık, "Jeopolitik tansiyonun düşmesi halinde fiyatlar yeniden gerileyebilir. Altın da ise olumlu gidiş bir süre daha sürecek. Yatırımcılar portföylerinde altına yüzde 15-20 oranında yer verebilir. Altın tarihi zirvelerine çok yakın. Savaşlar, merkez bankalarının altına yönelmesi ve enflasyon baskısı bu yükselişi destekliyor" ifadelerini kullandı.

Barışık, "Faiz hassasiyetine göre değişse de yüzde 15-20 altın, yüzde 20-30 hisse senedi, geri kalan kısmın ise faiz ve döviz gibi enstrümanlarda değerlendirilebilir. Yıl sonu Dolar/TL beklentimiz 43 TL. Bu noktalara doğru ufak ufak yükselişler olabilir. Enflasyonun yaklaşık yüzde 34'e gerilemesini öngörüyoruz. Petrol ve savaş etkisi artarsa, bu rakamlar yeniden revize edilebilir" diye konuştu.

Borsa İstanbul'un geçtiğimiz 14-16 ayda yatırımcısını zorladığını söyleyen Barışık, "Normalleşme olursa yeniden zirve ve üzeri görülebilir. TL bazında 11.252 puan seviyesi hedef olarak öne çıkıyor" dedi.

'PETROL FİYATLARI HAVACILIĞI BASKILIYOR'

Barışık, petrol fiyatlarında yaşanan artışın, havacılık sektörü için önemli bir maliyet baskısı oluşturduğunu belirterek, "Özellikle en büyük girdi kalemi olan jet yakıtındaki artış, bilet fiyatlarını yükselterek talebi olumsuz etkileyebilir. Maalesef petrol fiyatlarındaki yaklaşık 10 dolarlık artış, sektörde fiyatlama gücünü baskılayacak gibi görünüyor. Bu doğrudan karlılık üzerinde etkili olabilir" diye konuştu.

'HAVACILIK VE BANKACILIK ÖNE ÇIKABİLİR'

Savaş etkisinin azalması halinde en hızlı toparlanacak sektörün havacılık olacağını söyleyen Barışık, "THY, Pegasus ve TAV gibi şirketlerin yüksek doluluk oranları ve güçlü operasyonel verileri dikkat çekiyor. İsrail-İran gerilimi nedeniyle bazı ülkelere uçuşlar durdurulmuş olsa da bu hatların toplam yolcu trafiği içindeki payının yüzde 1'in altında kalıyor. Bankacılık tarafında ise faiz indirimlerinin başlayacağı ikinci yarıda net faiz marjı avantajıyla pozitif ayrışma bekleniyor" dedi.