İran-ABD-İsrail savaşı rotayı Şırnak'a çevirdi: Erbil uçakları Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniyor

Irak'taki havalimanlarına iniş yapamayan uçaklar, Ortadoğu'daki güvenlik riskleri nedeniyle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na yöneldi. İlk kez Almanya'dan direkt uçuş gerçekleşti.

İran ile ABD- İsrail arasında yaşanan savaş nedeniyle Irak'taki havalimanlarına iniş yapamayan uçaklar, Şırnak'taki Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniş yapıyor.

Ortadoğu'da devam eden savaş ve güvenlik riskleri nedeniyle Erbil Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamayan yolcu uçakları, rotalarını Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na çevirdi. Özellikle Irak hava sahasındaki hareketlilik nedeniyle Şırnak'a iniş yapan uçaklardaki yolcular, burada işlemlerini tamamladıktan sonra karayolu üzerinden Habur Sınır Kapısı'nı kullanarak Irak'a geçiş yapıyor. Bölgedeki yoğunluk nedeniyle tarifeli seferlerin yanı sıra çok sayıda özel uçuşun da Şırnak'a yönlendirildiği öğrenildi.

Bölgedeki zorunlu rota değişikliğinin yanı sıra Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı tarihi bir güne tanıklık etti. Erbil Havayolları tarafından icra edilen operasyonla, Almanya'nın Düsseldorf şehrinden Şırnak'a ilk direkt dış hat uçuşu gerçekleştirildi. Erbil Havayolları'na ait uçakla Düsseldorf'tan gelen 145 yolcu Şırnak'a iniş yaparken, aynı uçak Şırnak'tan 170 yolcu alarak havalandı. Havalimanı yetkilileri ve vatandaşlar, yaşanan bu hareketliliğin Şırnak'ın bölgesel bir lojistik ve ulaşım merkezi olma potansiyelini artırdığına dikkat çekiyor.

Irak'a gitmek için Şırnak'ı tercih eden yolcular, sunulan hizmetten ve ulaşım kolaylığından memnun olduklarını dile getirirken, havalimanındaki yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. - ŞIRNAK

