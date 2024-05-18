SAÜ'de Kız Öğrencilere İş Hayatı Eğitimi Veriliyor

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) iş hayatına hazırlanan kız öğrenciler, iş yaşam becerileri, sürdürülebilirlik ve proje yönetimi konularında güçlendirilmeleri amacıyla mikroyeterlilik programı kapsamında eğitim alıyor.

SAÜ Topluma Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü (TOKAS) önderliğinde Geleceğe Yön Veren Kadınlar Akademisince başlatılan "İş Hayatında Kadın Mikroyeterlilik Programı", Sakarya TEKNOKENT ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) işbirliğiyle yürütülüyor.

Haftanın belirli günlerinde sektör uzmanları ve alanında yetkin akademisyenlerden eğitim alan kız öğrenciler, program kapsamında düzenlenen panellerde iş dünyasından gelen sektör temsilcilerini dinleyerek tecrübelerinden yararlanıyor.

Program doğrultusunda üniversite bahçesinde hazırlanan Sürdürülebilirlik Festivali'nde yeteneklerini de sergileyen öğrenciler, eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, AA muhabirine, şu anda farklı bölümlerden 20 öğrencinin iki modülden oluşan temel eğitimlerini aldığını belirterek, "İlk modülde iş ve yaşam becerilerini, 21. yüzyıl becerilerini onlara kazandırmaya çalıştık. Bunlar tabii kısa süreli ama yoğun tecrübe aktarılan, yoğun yetkinlik kazandırıcı eğitimler oldu. İş dünyasındaki sektör temsilcilerimizden destek alarak bu eğitimleri verdik." diye konuştu.

Kadınların iş hayatındaki haklarıyla ilgili eğitim de verdiklerini anlatan Köseoğlu, gelecek dönemden itibaren fakültelerde 21. yüzyıl becerilerini içerecek şekilde mikroyeterlilik sistemine geçmek için altyapıyı şu anda oluşturmaya başladıklarını kaydetti.

"Programın devamını sağlamak istiyoruz"

SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sima Nart da amacın öğrencileri iş dünyasına mezuniyet sonrasında daha başarılı şekilde hazırlamak olduğunu vurguladı.

Farklı sektör temsilcilerinin katkı sağladığı bir program hazırladıklarını dile getiren Nart, "Dolayısıyla hem teorik anlamda becerini geliştirmek hem hem de iş dünyasının beklentileri kapsamında onların yeteneklerini, becerilerini geliştirip içerik hazırlamaya çalıştık. Programın orijinal ve önemli olan yanı da Türkiye'deki ilk uygulamalardan bir tanesi. Mikroyeterlilikler kapsamında hazırlanmış bir içerik. Bunun da devamını sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kamu Yönetimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nuray Çalayır, programın çok faydalı olduğunu, sektörün piri insanlardan iş ve yaşam becerileri, kriz ve zaman yönetimi, sürdürülebilirlik ve proje yönetimi üzerine eğitim aldıklarını söyledi.

Eğitimlerin çok nitelikli olduğunu dile getiren Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Müzeyyen Melike Sağlam da "Bu eğitimleri uzman insanlardan almak bizim için çok önemliydi. Burada farklı bölümlerdeki insanlarla istişare fırsatında bulunmak, bizim için büyük fırsat oldu." ifadesini kullandı.