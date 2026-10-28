SATSO başkanlık seçimi gizli oy ilkesine aykırılık nedeniyle iptal edildi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimleri, İl Seçim Kurulunun kararıyla iptal edildi. Akgün Altuğ'un 45, Yılmaz Dünya'nın 43 oy aldığı seçimlere ilişkin itirazı kabul eden kurul, yönetim kurulu başkanlığı ile asil ve yedek üyelik seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.

SATSO'da 24 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından meclis üyesi Murat Ekşi tarafından seçim sürecine ilişkin itirazda bulunuldu. Arifiye İlçe Seçim Kurulunun itirazı reddetmesi üzerine dosya Sakarya İl Seçim Kuruluna taşındı. Başvuruyu inceleyen kurul, seçimlerin iptaline hükmetti. İl Seçim Kurulunun kararında, seçim sonucunu etkileyebilecek nitelikte olduğu değerlendirilen çeşitli aykırılıklar olduğu belirtildi. İncelemede bazı seçmenlerin zarflarını kapatmadan sandığa yöneldiği ve oy pusulalarının renginin görülebildiği tespit edilerek, bu durum gizli oy ilkesine aykırı bulundu. Tespit edilen aykırılıkların iki oy farkla neticelenen seçimi etkileyebilecek nitelikte olduğu değerlendirilerek, yönetim kurulu başkanlığı ile asil ve yedek üyelik seçimlerinin yenilenmesine karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı