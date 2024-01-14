SASKİ, SCADA Sistemiyle Su Tüketimini Takip Ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, kurduğu SCADA takip sistemiyle tesislerini 7/24 izleyen SASKİ, su tüketimini takip ediyor. Bu sayede il genelindeki kayıp-kaçak su oranı yüzde 37,2'ye, 4 merkez ilçede ise yüzde 29'a düşürüldü.

Vatandaşların memba kalitesinde suya kavuşması, arıtma tesisleri, su alma yapılarının iyileştirilmesi ve sondaj kuyularının açılması gibi tarihi yatırımları da hayata geçiren SASKİ, mevcut hatlarda yaşanan arızaların tespiti içinde çalışma yürütüyor. Şehre güvenli, sağlıklı ve kesintisiz su verebilmek için Yönetsel Denetim ve Veri Elde Etme Sistemi (SCADA) sistemine de büyük önem veren SASKİ, sistemi daha da geliştirip yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

289 nokta online bağlantı

Sistem sayesinde SASKİ, başta pompa istasyonları, su depoları, arıtma tesisleri ve su dağıtım şebekesi gibi 17 ilçedeki 289 noktayı online bağlantıyla tek bir bilgisayardan 7/24 saniye saniye takip ediyor. Bünyesinde yer alan ana kontrol merkezini, gelişmiş bilgisayarlarla donatıp özel bilgisayar yazılımlarıyla destekleyen SASKİ, su kaçakları ve şebeke arızalarını da tespit ediyor. 2024 yılı yatırımları kapsamında kurum, SCADA merkeziyle haberleşecek 70 istasyonun yanı sıra 1 adet de özel izleme sistemi kuracak.

Kayıp-kaçak su oranı il genelinde yüzde 37,2'ye düştü

2023 yılında 23 bin 309 kişi yeni abone olurken, kırsal ilçelerdeki toplam abone sayısı da 699 bin 278'e ulaştı. Gerçekleştirilen altyapı yatırımları ve bilgi iletişim sistemleri sayesinde kayıp-kaçak su oranı il genelinde yüzde 37,2'ye, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy'ü kapsayan 4 merkez ilçede ise yüzde 29'a düşerken, bu sayede 8 milyon metreküp suyun heba olması da önlendi. Ayrıca kaçak su tükettiği tespit edilenlere cezai yaptırım uygulandı.

"Sıra beklemek yok"

Ekiplerin kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Halkımıza hizmet noktasında SASKİ'nin abonelik işlemlerini 2 yıl önce e-devlet ile yüzde 100 entegre ettik. Şuan vatandaşlarımız, devir ve fatura bilgisi sorgulama gibi tüm işlemleri e-devlet üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. Sistemin hizmete girdiği 2020 yılında 6 bin 160 vatandaşımız işlemlerini online olarak yaparken, bu sayı 2023 yılı sonu itibariyle 23 bine ulaştı. Ayrıca 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız da sıra beklemiyor" dedi.

SCADA sisteminin büyük kolaylık sağladığını ifade eden Başkan Demir, "Bu sistem bir metreküp su eksildiğinde dahi bizi uyarıyor. Daha önce böyle bir takip sistemimiz yoktu. SCADA ile sistemi 7/24 takip ediyoruz. Her durumda sistemden hızla bilgi alıyoruz. SCADA sistemi sayesinde zaman ve iş gücünde önemli avantajlar sağlayarak arızalara daha hızlı müdahale ediyoruz. Şimdi SCADA'yı daha da yaygınlaştıracağız" diye konuştu. - SAMSUN