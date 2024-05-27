Üye Girişi
Haberler

Sarp Sınır Kapısı'ndan rekor geçiş sayısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), 26 Mayıs'ta Sarp Sınır Kapısı'ndan 825'i çıkış, 484'ü giriş olmak üzere toplam 1309 tırın geçiş yaptığını bildirdi. Sarp Gümrük Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar ve gayretlerin sonucuyla rekor sayıya ulaşıldığı belirtildi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), 26 Mayıs'ta Sarp Sınır Kapısı'ndan 825'i çıkış, 484'ü giriş olmak üzere toplam 1309 tırın geçiş yaptığını bildirdi.

UND tarafından yapılan açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'nda rekor geçiş sayılarının yaşandığı belirtilerek bu artışın Sarp Gümrük Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar ve gayretlerin sonucu gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgını öncesinde, Türkiye'den Gürcistan ve Orta Asya ülkelerine ihracat amaçlı ortalama 450 civarında çıkış gerçekleştiği belirtilirken, Sarp Gümrük Müdürlüğünün yoğun çabaları sonucunda 26 Mayıs'ta Türkiye'den Gürcistan yönüne ihracat çıkışlarında rekor sayıya ulaşıldığı aktarıldı.

Söz konusu tarihte, sınır kapısından ihracata yönelik 825 aracın çıkış, 484 aracın da giriş yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ülkemizin Orta Koridor'daki konumunun güçlendirilmesi için, bu sayının daha da artırılması, taşımacılık alanında dijital ve kolaylaştırıcı sistemlerin uygulamaya konması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sarp Sınır Kapısı'nın, salgın ve dünyada yaşanan siyasal ve ekonomik gelişmeler sonrasında Türkiye'nin en önemli ve stratejik sınır kapılarından biri haline geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle pandemide, Orta Asya ülkelerine ulaşımda en önemli transit ülke konumunda olan Türkmenistan'ın, sınır kapılarını kapatmasıyla, büyük bir taşımacı yoğunluğu Güney Koridoru'ndan, Kuzey Koridoru'na yönelerek, Sarp Sınır Kapısı'nı tercih etmeye başladı. Türkmenistan'ın, pandemi sonrasında sınır kapılarını açmasına rağmen, bölge ülke taşımacıları, Sarp Sınır Kapısı'nı kullanmaya devam ediyor. Sarp Sınır Kapısı, Rusya ve Ukrayna savaşı sonrası, sınır kapısına yönelen ikinci bir aşırı yoğunluğu göğüslüyor. Avrupa Birliği'nin ülkeye girişini yasakladığı Rusya ve Belarus taşıtları, tamamıyla Sarp Sınır Kapısı'nı kullanmaya başladı. Ukrayna taşıtları da ticaret ve taşımacılığın arttığı Gürcistan ve Azerbaycan'a ulaşmak için Sarp Sınır Kapısı'nı tercih ediyor."

Kaynak: AA / Ekonomi

Sarp Sınır Kapısı Ekonomi Güncel Haberler

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

Refah'ta İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma! 1 asker hayatını kaybetti

 Pendik'te bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar! 16 parçaya bölünmüş, derisi bile yüzülmüş

Pendik'te bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar! 16 parçaya bölünmüş, derisi bile yüzülmüş

 Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor

Bakmadan Geçme

27 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? #128680 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Bahar 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! #128250 İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 2024 Kurbanlık fiyatları! Büyükbaş ve Küçükbaş kurban fiyatı ne kadar? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 27-28 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI! Toki'nin başvuru şartları neler? Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için ne kadar harcadı? Taylor Swift'in harcadığı para dudak uçuklattı! Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma mı başlatıldı? Olay ne, ne oldu? Bebekler ne zaman emekler? Bebekler ne zaman emeklemeye başlar? Hayvanların kısırlaştırılması caiz midir? Hayvanları kısırlaştırmak günah mı? BAHAR CANDAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI? Bahar Candan nerede, ne oldu? 28 Mayıs Salı 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 28 Mayıs burç yorumları nedir? Dilan Polat hapisten çıktı mı? Dilan Polat tahliye mi oldu? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Mayıs günün maçları nereden izlenir?
Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek

Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title