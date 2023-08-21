Sarıkamış Hamamlı Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

Sarıkamış hamamlı Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi başkan ve üyeleri, Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Hamamlı, Yayıklı ve Mescitli köylerinin üyesi olduğu Hamamlı Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Fahri Aydın ve kooperatif üyeleri Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Ziyarette Kooperatif Başkanı Fahri Aydın ve üyeleri ile Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü'nde yürütülen ormancılık faaliyetleri, ağaçlandırma ve üretim işleri ile ilgili konularda yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bölge Müdürü Oktay Ayatay nazik ziyaretleri sebebiyle Kooperatif Başkanı ve üyelerine teşekkür etti. Heyet daha sonra Orman Bölge Müdürlüğü'nden ayrıldı. - KARS