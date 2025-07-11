Sarıgöl Üzüm Kooperatifi, Mevlana Üzümünden Üzüm Turşusu Üretti

Sarıgöl Üzüm Kooperatifi, Mevlana Üzümünden Üzüm Turşusu Üretti
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Sarıgöl Üzüm Kooperatifi, yenilikçi bir adım atarak Mevlana (parmak) üzümünden üzüm turşusu üretimine başladı. Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi, yeni ürünün büyük ilgi göreceğinden emin olduğunu belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde faaliyet gösteren Sarıgöl Üzüm Kooperatifi, gıda ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Kooperatif tarafından ilk kez üretilen Mevlana (Parmak) üzümünden yapılan üzüm turşusu, vatandaşların beğenisini kazandı.

Daha önce pekmez, sirke, kuru üzüm, yaş üzüm ve salamura yaprak üretimiyle bilinen Sarıgöl Üzüm Kooperatifi, bu yıl yenilikçi bir adım atarak üzüm turşusu üretimine başladı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sarıgöl Üzüm Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, "Her geçen yıl kooperatifimiz bünyesindeki gıda kalemlerine yeni ürünler eklemeye devam ediyoruz. Bu yıl Mevlana (parmak) üzümünden turşu ürettik. Gerçekten çok lezzetli ve farklı bir ürün ortaya çıktı. İlk etapta tanıtım amacıyla Gaziantep merkezli bir firmaya 100 kilogram gönderiyoruz. Ürünün piyasada tutulacağından eminim" dedi.

Sarıgöl'de alternatif ürün geliştirme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen proje ile bölge tarımına ve ekonomisine katkı sağlanması hedeflenirken, kooperatif tarafından üzümden üretilen ürün sayısı da artmaya devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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