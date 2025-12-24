Haberler

Yeni yılın üzümleri depodan değil bağdan

Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda yetiştirilen Sultaniye ve Red Globe üzümleri, dalında taze kesilerek çevre illere pazarlara gönderilmeye başlandı. Üzümler, örtü altı bağcılık ile uzun süre tazeliklerini koruyor.

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nın bereketli topraklarında yetiştirilen sofralık Sultaniye ve çekirdekli Red Globe üzümler, dalında taze olarak kesilerek yeni yıl sofraları için pazarlara gönderilmeye başlandı.

Sarıgöl ilçesine bağlı Baharlı Mahallesi'nden üzüm alıcısı Mustafa Sarı tarafından satın alınan Red Globe üzümler, dalından kesildikten sonra başta İzmir olmak üzere çevre illere sevk ediliyor. Örtü altı bağlarda yetiştirilen üzümler, doğal bir soğuk hava deposu etkisi oluşturarak ürünlerin tazeliğini uzun süre korumasını sağlıyor.

Üzüm alıcısı Mustafa Sarı, "Bu yıl yeni yıla kadar üzüm kesimi yapacağım. Hatta 2026 yılının ilk haftasına kadar bağlardan kesim yapmayı düşünüyorum. Dalında bekleyen üzüm hem daha taze hem de daha lezzetli oluyor," dedi.

Sarıgöl Ovası'nda örtü altı bağcılık sayesinde, depoya girmeden doğrudan bağdan sofraya ulaşan üzümler, tüketicilerden de yoğun ilgi görüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
