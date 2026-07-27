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Sarıgöl'de Ekonomik Değeri Yüksek Üzüm Çeşitlerine İlgi Artıyor

Sarıgöl'de Ekonomik Değeri Yüksek Üzüm Çeşitlerine İlgi Artıyor
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, ekonomik getirisi yüksek üzüm çeşitlerine talep her geçen yıl artarken, yeni bağ tesisleri ve yenileme çalışmalarıyla dikim alanları genişliyor. Üreticiler, modern bağcılığa yönelerek üretim potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Sarıgöl'de ekonomik değeri yüksek üzüm çeşitlerine ilgi her geçen yıl artıyor. Yeni bağ tesisleri ve yenileme çalışmalarıyla ilçedeki üzüm dikim alanları genişlemeye devam ediyor.

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ekonomik değeri yüksek üzüm çeşitlerine yönelik ilgi her geçen yıl artarken, yeni bağ tesisleriyle üzüm dikim alanları da genişliyor.

Sarıgöl ve çevre mahallelerde dağ yamaçlarının tesviye edilerek tarıma kazandırılmasıyla yeni bağ dikimleri yapılırken, ekonomik ömrünü tamamlayan eski bağların yerine de modern bağ tesisleri kuruluyor. Böylece ilçede üzüm üretim alanı her yıl artış gösteriyor.

Sarıgöl'ün Ahmetağa Mahallesi'nde 25 çeşit üzüm fidanı satışı yapan Aytaç Ünlükoç, ekonomik getirisi yüksek üzüm çeşitlerine talebin arttığını söyledi.

Ünlükoç, "Bu yıl başta Sarıgöl olmak üzere çevre ilçelere çok sayıda üzüm fidanı gönderiyoruz. Tüplü fidan satışlarımız devam ediyor ve dikimler halen sürüyor. Üreticiler ekonomik değeri yüksek yeni üzüm çeşitlerine yöneliyor. Bu nedenle yeni bağ dikimlerinde önemli artış yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişleri de talepler doğrultusunda gönderiyoruz." dedi.

Sarıgöl ve çevresinde ova ve yayla bağcılığı kapsamında yaklaşık 113 bin dekarlık alanda başta Sultaniye üzümü olmak üzere 9 farklı sofralık üzüm çeşidinin yetiştirildiği belirtildi. Bölgede her yıl kurulan yeni bağlarla birlikte üzüm üretim potansiyelinin daha da artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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