Haberler

Üzüm üreticisi yenilik peşinde

Üzüm üreticisi yenilik peşinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir üzüm üreticisi, verimi düşük olan bağını sökerek yerine daha yüksek pazar değerine sahip Thompson çekirdeksiz üzüm dikmek için hazırlıklara başladı. Üretici, bu değişimle verimi artırmayı ve ihracata yönelik kâr sağlamayı hedefliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir üzüm üreticisi, verimi düşük olan bağını sökerek yerine verimi ve pazar değeri daha yüksek olan Thompson çekirdeksiz üzüm dikmek için çalışmalara başladı.

Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi Gavurdamı mevkisinde üzüm üreticiliği yapan Dursun Korkmaz, 8 dekarlık Michael Pararara çekirdekli üzüm bağını keserek yeni dikim hazırlıklarına başladı. Verim ve satış sıkıntısı nedeniyle bu kararı aldığını belirten Korkmaz, bağını Thompson çekirdeksiz üzümle yenilemeyi hedefliyor.

Üretici Dursun Korkmaz, yaptığı açıklamada, "Sekiz dekarlık Michael Pararara çekirdekli üzümüm vardı. Üzüm güzel olmasına rağmen verimi düşük, ayrıca satışta da fazla talep görmüyor. Bu nedenle yerine çekirdeksiz Thompson üzümü dikmeye karar verdim. Dikeceğim bu üzüm çeşidi özellikle Avrupa ülkelerinde oldukça aranan bir tür" dedi.

Bölgede birçok üreticinin benzer şekilde bağlarını yenilediğini ifade eden Korkmaz, yeni üzüm çeşidiyle hem verimi artırmayı hem de ihracata yönelik daha kazançlı bir üretim yapmayı amaçladığını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB'den damacana suya okkalı zam! İşte yeni fiyatı
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Bahçeli 'Hodri meydan' diyerek dünyaya çağrı yaptı: Gazze'deki Barış Kurulu'nun başkanı Erdoğan olmalı

Bahçeli'den dünyaya çağrı! "Hodri meydan" deyip Erdoğan'ı işaret etti
İBB'den damacana suya yüzde 25 zam

İBB'den damacana suya okkalı zam! İşte yeni fiyatı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Bursa'daki saldırıda kan donduran detay: Silahı çocuğun başına dayadı
Galatasaray'da kader günü

Galatasaray'da kader günü