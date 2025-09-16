Haberler

Sarıgöl'de Üzüm Fiyatları Üstüne Çıktı

Sarıgöl'de Üzüm Fiyatları Üstüne Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2025 yılı yaş üzüm piyasasında görülen hareketlilik, Sultaniye üzüm fiyatlarını 30-35 lira seviyelerine yükseltti. İhracatlık kaliteli üzümler ise 50-70 lira arasında satılmakta. Fiyat artışının, Alaşehir ve Buldan'daki arzın azalmasından kaynaklandığı belirtildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2025 yılı yaş üzüm piyasasında yaşanan hareketlilik üreticinin yüzünü güldürdü.

Geçtiğimiz hafta iç piyasada kilosu 24-30 lira arasında satılan Sultaniye üzüm, bu hafta 30-35 lira seviyelerine yükseldi. İhracatlık kalitedeki üzüm fiyatlarının ise 50-70 liraya kadar çıktığı bildirildi.

Sarıgöl Üzüm Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, fiyat artışının sebebini Alaşehir ve Buldan'ın Yenice bağlarındaki üzüm arzının azalmasına bağladı. Tüfekçi, "Yaş üzüm alıcıları bu bölgelerdeki azalma nedeniyle Sarıgöl'deki örtülü bağlardan yoğun şekilde alım yapmaya başladı. Bu da piyasada canlılık getirdi. Sarıgöl Ovası adeta açık hava soğuk deposu gibi, bağlarda üzüm hasadı ovada ovana kadar devam ediyor." dedi.

Sarıgöl Ovası'nda 113 bin dekar alanda Sultaniye başta olmak üzere 9 farklı üzüm çeşidinin üretimi ve satışı gerçekleştiriliyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İntihar iddiasıyla gündeme gelen Ufuk Özkan yoğun bakımda

Kardeşi açıkladı! İntihar iddiasının ardından korkutan tablo
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstifalar peş peşe geldi, dengeler değişti! Bir belediye daha AK Parti'ye geçebilir

Bir belediye daha el değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.