Sarıgöl'de Üzüm Fiyatları Üstüne Çıktı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2025 yılı yaş üzüm piyasasında yaşanan hareketlilik üreticinin yüzünü güldürdü.

Geçtiğimiz hafta iç piyasada kilosu 24-30 lira arasında satılan Sultaniye üzüm, bu hafta 30-35 lira seviyelerine yükseldi. İhracatlık kalitedeki üzüm fiyatlarının ise 50-70 liraya kadar çıktığı bildirildi.

Sarıgöl Üzüm Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, fiyat artışının sebebini Alaşehir ve Buldan'ın Yenice bağlarındaki üzüm arzının azalmasına bağladı. Tüfekçi, "Yaş üzüm alıcıları bu bölgelerdeki azalma nedeniyle Sarıgöl'deki örtülü bağlardan yoğun şekilde alım yapmaya başladı. Bu da piyasada canlılık getirdi. Sarıgöl Ovası adeta açık hava soğuk deposu gibi, bağlarda üzüm hasadı ovada ovana kadar devam ediyor." dedi.

Sarıgöl Ovası'nda 113 bin dekar alanda Sultaniye başta olmak üzere 9 farklı üzüm çeşidinin üretimi ve satışı gerçekleştiriliyor. - MANİSA