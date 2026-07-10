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Sarıgöl'de yaprak fiyatları 35-40 TL'ye geriledi

Sarıgöl'de yaprak fiyatları 35-40 TL'ye geriledi
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde mayıs sonu başlayan taze bağ yaprağı alımları sürüyor. Kilogram fiyatı 35-40 lira arasında değişen yapraklar, aile bütçesine katkı sağlarken salamura sektörüne hammadde oluyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde mayıs ayı sonunda başlayan taze bağ yaprağı alımları sürerken, fiyatların kilogram başına 35-40 liraya kadar düştüğü bildirildi. Sabahın erken saatlerinde bağlardan toplanan yapraklar çevre il ve ilçelere gönderilirken, üreticiler aile bütçesine katkı sağlamaya devam ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde mayıs ayı sonunda başlayan taze bağ yaprağı alımları devam ediyor. Sarıgöl Ovası'ndaki sultaniye üzüm bağlarından toplanan yaprakların kilogram fiyatının 35-40 lira arasında değiştiği belirtildi.

Sabahın erken saatlerinde kadınlar tarafından toplanan taze bağ yaprakları, aracı tüccarlar tarafından kamyonlarla çevre il ve ilçelere taşınıyor. Yaprakların büyük bölümünün salamura işletmelerine gönderildiği, bir kısmının ise kışlık tüketim amacıyla değerlendirildiği öğrenildi.

Bağlardan toplanan yaprakların aile ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten Sarıgöl'ün Çavuşlar Mahallesi'nde alım yapan Mehmet İğdeli, "Yaz boyunca taze yaprak alımları devam edecek. Şu an fiyatlarımız 35-40 lira arasında değişiyor." dedi.

Sarıgöl'de yaz ayları boyunca devam eden yaprak toplama mesaisinin, hem üreticilere ek gelir sağladığı hem de bölgedeki salamura sektörüne önemli miktarda hammadde kazandırdığı ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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