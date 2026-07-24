Sarıgöl'de Üzüm Üreticilerine Sürdürülebilir Tarım Eğitimi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım Etkinliği Çiftçi Bilgilendirme Toplantısı"nda üzüm üreticilerine doğru tarım uygulamalarından B-Reçete sistemine kadar birçok konuda uygulamalı ve videolu eğitim verildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım Etkinliği Çiftçi Bilgilendirme Toplantısı" kapsamında üzüm üreticilerine kapsamlı eğitim verildi.

Sarıgöl ilçe merkezindeki bir üzüm bağında gerçekleştirilen etkinlikte üreticilere videolu sunumlar eşliğinde sürdürülebilir tarım uygulamaları anlatıldı. Eğitimlerde üzüm yetiştiriciliğinde doğru uygulamalar, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, kalıntı problemlerinin önlenmesi, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve B-Reçete sistemi hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Teknik personel tarafından üreticilere uygulamalı olarak aktarılan bilgilerin ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. Çiftçiler, merak ettikleri konuları teknik ekiplere yönelterek birebir cevap alma imkanı buldu.

Toplantının sonunda üreticiler, düzenlenen eğitimin bilinçli üretim açısından faydalı olduğunu belirterek benzer bilgilendirme çalışmalarının devam etmesini istediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı