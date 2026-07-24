Haberler

Sarıgöl'de Üzüm Üreticilerine Sürdürülebilir Tarım Eğitimi

Sarıgöl'de Üzüm Üreticilerine Sürdürülebilir Tarım Eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa Sarıgöl’de çiftçilere, doğru tarım uygulamaları ve B-Reçete sistemi başta olmak üzere videolu ve uygulamalı eğitim verildi. Üreticiler bilinçli üretim için bu tür toplantıların devamını talep etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım Etkinliği Çiftçi Bilgilendirme Toplantısı"nda üzüm üreticilerine doğru tarım uygulamalarından B-Reçete sistemine kadar birçok konuda uygulamalı ve videolu eğitim verildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Tarım Etkinliği Çiftçi Bilgilendirme Toplantısı" kapsamında üzüm üreticilerine kapsamlı eğitim verildi.

Sarıgöl ilçe merkezindeki bir üzüm bağında gerçekleştirilen etkinlikte üreticilere videolu sunumlar eşliğinde sürdürülebilir tarım uygulamaları anlatıldı. Eğitimlerde üzüm yetiştiriciliğinde doğru uygulamalar, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri, kalıntı problemlerinin önlenmesi, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve B-Reçete sistemi hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Teknik personel tarafından üreticilere uygulamalı olarak aktarılan bilgilerin ardından soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. Çiftçiler, merak ettikleri konuları teknik ekiplere yönelterek birebir cevap alma imkanı buldu.

Toplantının sonunda üreticiler, düzenlenen eğitimin bilinçli üretim açısından faydalı olduğunu belirterek benzer bilgilendirme çalışmalarının devam etmesini istediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı

Gece yarısı art arda patlamalar! Füzelerin hedefi bu kez bambaşkaydı
ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Akaryakıta son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor

Son dönemin en büyük zammı! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş

Pes dedirten olay! Bu paylaşımlarla eşini bile yıllarca kandırmış
Londra'da lüks otelde ölü bulunan Suudi Prensin kanında uyuşturucu kokteyli çıktı

Son nefesini otel odasında veren Suudi Prens'in sırrını otopsi çözdü
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor
Bir dönem sona erdi! İşte Didem Arslan Yılmaz'ın yeni adresi

Bir dönem sona erdi! İşte ünlü sunucunun yeni adresi
Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti

Sokak röportajındaki sözleri başını yaktı: Savcılık harekete geçti
14 yıllık şirket tarih oluyor! Türkiye'nin dev zincir marketine katıldı

14 yıllık şirket tarih oluyor! Türkiye'nin dev marketine katıldı
Arka Sıradakiler'in Özge'si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde

Arka Sıradakiler'in Özge'si yıllar sonra bikinili pozlarıyla gündemde