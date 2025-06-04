Sarıgöl'de Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Sağlığı Denetimleri Sıkılaştırıldı

Sarıgöl'de Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Sağlığı Denetimleri Sıkılaştırıldı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvan sağlığı denetimleri artırıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan giriş-çıkışlarını titizlikle kontrol ediyor ve vatandaşları kurbanlık alımında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvan sağlığı denetimleri sıkılaştırıldı. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimi ekipleri, kurbanlık hayvan giriş ve çıkışlarını titizlikle kontrol ediyor.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi. Akar, "İlçe Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı Birimi tarafından yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ilçemizde canlı hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araçlara yönelik yol denetimleri sıklaştırılmıştır. Yol denetimleri sırasında belgesiz hayvan hareketlerine kesinlikle izin verilmemektedir. Sevk edilen hayvanların sağlıklı olması, kulaklarının küpeli olması ve evraklarının eksiksiz bulunmasına özellikle dikkat edilmektedir." dedi.

Denetimlerin bayram boyunca süreceğini belirten ekipler, vatandaşlardan da kurbanlık hayvan alırken sağlık ve belgeler konusunda dikkatli olmalarını istedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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