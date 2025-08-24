Sarıgöl'de Kadınların Gözdesi: İncir Cipsi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ev kadınları, kış aylarında tüketilmek üzere lezzetli incir cipsleri hazırlıyor. Olgunlaşan incirler, güneşte kurutularak cam kavanozlarda saklanıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son yıllarda ev kadınlarının gözdesi haline gelen incir cipsi, kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanıyor.

Olgunlaşan incirler yaz döneminde dalından toplanarak kadınlar tarafından ince ince kesiliyor. Daha sonra temiz bezlerin üzerine serilen incir dilimleri, birkaç gün içerisinde güneşte kurutuluyor. Kurutulan incir cipsleri ise kışın tüketilmek üzere cam kavanozlarda muhafaza ediliyor.

Sarıgöllü Hülya Akkaya, incir cipsi yapmayı Aydın'ın Buharkent ilçesinde öğrendiğini belirterek, "Bu yıl deneme amaçlı başladım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Bundan sonraki yıllarda da yapmaya devam edeceğim." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
