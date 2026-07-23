Sarıgöl'de üreticilere sertifika desteği

Sarıgöl'de düzenlenen Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı. Törene katılan Kaymakam Halil Dalak, eğitimlerin hayvancılıkta verimliliği artıracağına dikkat çekti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından Karacaali Mahallesi'nde düzenlenen Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Sertifika dağıtım törenine Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak'ın yanı sıra İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhittin Şen de katıldı.

Törende kursiyerleri tek tek tebrik eden Kaymakam Halil Dalak, mesleki eğitimlerin hayvancılık sektörüne önemli katkılar sunduğunu belirterek, kurslarda edinilen bilgi ve tekniklerin büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde uygulanmasının üretimde verimliliği artıracağını söyledi.

Kursiyerlere başarılar dileyen Dalak, üreticilerin bilinçli yetiştiricilik yapmasının hem aile ekonomisine hem de ülke hayvancılığına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Tören, kursiyerlere sertifikalarının takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı